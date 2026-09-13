По последним данным, на НПЗ произошел масштабный пожар, и огонь продолжает разгораться. Об этом сообщает OSINT-канал Supernova+.

Что известно об атаке на Славянск-на-Кубани?

Еще поздно вечером 12 сентября – после 23:30 – российские мониторинговые ресурсы заявили об угрозе со стороны БПЛА. А уже после полуночи появилась информация, что дроны летят в сторону Славянска на Кубани. Более того, россияне также заявляли об ударах ракетами "Фламинго" и реактивными дронами.

Россияне пытаются сбить беспилотники, которые проводят атаку на Славянск на Кубани: смотрите видео

Первые взрывы в Славянске-на-Кубани прогремели около полуночи. Россияне, как обычно, заявляли о работе ПВО и якобы отражении атаки.

Было как минимум две волны ударов, и они продолжались вплоть до 2:41. Однако через 15 минут российские мониторинговые ресурсы сообщили о еще одной группе БПЛА, следовавших с Азовского моря.

Каковы последствия ударов?

По словам оккупантов, вся атака была направлена на местный НПЗ. Известно, что удары пришлись как минимум по двум резервуарам, и там начался пожар. Со временем огонь еще больше усилился.

Огонь от ударов в Славянске-на-Кубани: смотрите видео

Также в результате действий вражеской РЭБ загорелся автомобиль. В то же время якобы произошло возгорание у входа на местный хлебозавод из-за падения беспилотника.

Кроме того, официальный канал службы чрезвычайных ситуаций сообщал об атаке на ТЭС, но впоследствии удалил это сообщение.

Смотрите видео мощных взрывов в Славянске-на-Кубани

Добавим, что Славянск-на-Кубани подвергается ударам уже не впервые. Последний раз там было неспокойно в конце июня. Тогда также под ударом оказался местный НПЗ, и там возник пожар. Российские паблики писали, что завод якобы подвергся атаке ракетами "Фламинго".