1300 страниц речи: в Чили депутат говорил 15 часов для 1 голоса за импичмент президенту

Депутат парламента Чили Хаиме Наранхо выступал на заседании парламента в течение 15 часов. Это политик делал для того, чтобы за импичмент успел проголосовать его коллега, голос которого был решающим.

Заседание было посвящено импичменту президента Себастьяна Пиньеры – после публикации данных Pandora Papers.

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Один из депутатов был на карантине последний день

Один из депутатов Джорджо Джексон находился на карантине до 9 ноября. Уже в полночь политик выложил видео, как несется на автомобиле в законодательный орган, чтобы проголосовать.

Наранхо прерывался только дважды

В это время в течение 15 часов в парламенте выступал Наранхо, его речь заняла 1 300 страниц. Он прерывался всего дважды – на 15–20 минут. Наранхо говорил с 10 утра практически до 2-х ночи.

Парламент Чили поддержал решение об импичменте главе государства 78 голосами. Это и был необходимый минимум. Теперь права – за Сенатом.

Депутат Джексон несется в парламент, чтобы проголосовать: видео

Что известно об импичменте Пиньере