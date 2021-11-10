1300 страниц речи: в Чили депутат говорил 15 часов для 1 голоса за импичмент президенту
Источник:Italy 24 News
Депутат парламента Чили Хаиме Наранхо выступал на заседании парламента в течение 15 часов. Это политик делал для того, чтобы за импичмент успел проголосовать его коллега, голос которого был решающим.
Заседание было посвящено импичменту президента Себастьяна Пиньеры – после публикации данных Pandora Papers.
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Один из депутатов был на карантине последний день
Один из депутатов Джорджо Джексон находился на карантине до 9 ноября. Уже в полночь политик выложил видео, как несется на автомобиле в законодательный орган, чтобы проголосовать.
Наранхо прерывался только дважды
В это время в течение 15 часов в парламенте выступал Наранхо, его речь заняла 1 300 страниц. Он прерывался всего дважды – на 15–20 минут. Наранхо говорил с 10 утра практически до 2-х ночи.
Парламент Чили поддержал решение об импичменте главе государства 78 голосами. Это и был необходимый минимум. Теперь права – за Сенатом.
Депутат Джексон несется в парламент, чтобы проголосовать: видео
Что известно об импичменте Пиньере
- 71-летний Пиньера был президентом Чили с 2017 года.
- Ранее он уже возглавлял страну – с 2010 по 2014 год.
- В документах Pandora Papers говорится, что Пиньера основал две компании на Британских Виргинских островах.
- Мандат Пиньеры завершается в марте 2022 года.