Засідання було присвячене імпічменту президента Себастьяна Піньєри. Його вирішили висунути після публікації даних Pandora Papers.
До теми Президенту Чилі оголосили імпічмент після розслідування Pandora Papers
Один з депутатів був на карантині останній день
Один з депутатів Джорджо Джексон перебував на карантині до 9 листопада. Вже опівночі політик виклав відео, як мчить на автівці до законодавчого органу, аби проголосувати.
Наранхо переривався лише двічі
У цей час протягом 15 годин у парламенті виступав Наранхо, його промова зайняла 1300 сторінок. Він переривався лише двічі – на 15 – 20 хвилин. Наранхо говорив з 10 ранку практично до 2-ої ночі.
Парламент Чилі підтримав рішення про імпічмент главі державі 78 голосами. Це і був необхідний мінімум. Тепер права – за Сенатом.
Депутат Джексон мчить до парламенту, аби проголосувати: відео
Що відомо про імпічмент Піньєрі
- 71-річний Піньєра був президентом Чилі з 2017 року.
- Раніше він вже очолював країну – з 2010 по 2014 роки.
- У документах Pandora Papers мовиться про те, що Піньєра заснував дві компанії на Британських Віргінських островах.
- Мандат Піньєри завершується у березні 2022 року.