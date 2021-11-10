Засідання було присвячене імпічменту президента Себастьяна Піньєри. Його вирішили висунути після публікації даних Pandora Papers.

До теми Президенту Чилі оголосили імпічмент після розслідування Pandora Papers

Один з депутатів був на карантині останній день

Один з депутатів Джорджо Джексон перебував на карантині до 9 листопада. Вже опівночі політик виклав відео, як мчить на автівці до законодавчого органу, аби проголосувати.

Наранхо переривався лише двічі

У цей час протягом 15 годин у парламенті виступав Наранхо, його промова зайняла 1300 сторінок. Він переривався лише двічі – на 15 – 20 хвилин. Наранхо говорив з 10 ранку практично до 2-ої ночі.

Парламент Чилі підтримав рішення про імпічмент главі державі 78 голосами. Це і був необхідний мінімум. Тепер права – за Сенатом.

Депутат Джексон мчить до парламенту, аби проголосувати: відео

Що відомо про імпічмент Піньєрі