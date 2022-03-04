137 детей из Белоцерковского детского дома-интерната эвакуированы в Польшу

Из Белой Церкви проведена эвакуация персонала с подопечными учреждения стационарного ухода системы социальной защиты.

Об этом на официальном телеграм-канале рассказал Алексей Кулеба.

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Он отметил, что всего из детского дома-интерната эвакуировано 137 детей. Количество персонала, покинувшего город, не уточняется.

На контроле организация и осуществление мер по эвакуации и транспортировке соответствующих категорий лиц – говорится в сообщении.

Обстрелы Белой Церкви

Напомним, что обстрелы Белой Церкви начались вечером 28 февраля. Тогда город пережил ракетный удар. В результате обстрела разрушено 3-этажное общежитие. Возгорания здания не было, однако под завалами оказались люди. Их успешно деблокировали.

Позже, 2 марта, в городе прогремели два взрыва. Это объясняется тем, что рашистам не удается захватить Киев и они уничтожают все, что встречается на их пути.

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