14 лет назад у НАТО был шанс предотвратить, – Зеленский показал миру ужасные фото с Киевщины
Источник:телеграмм Владимира Зеленского
Президент Владимир Зеленский отреагировал на террористические действия российских военных на Киевщине. Глава государства заявил, что 14 лет назад НАТО могло предотвратить кровавую резню в Украине.
Зеленский: Был шанс предотвратить, чтобы Россия не пришла
Об этом президент написал в телеграме. Зеленский отметил, что на саммите НАТО, состоявшемся 2–4 апреля 2008 года, могли предотвратить войну в Украине и зверства россиян.
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Тогда в Бухаресте стоял вопрос о присоединении к ПДЧ Украины и Грузии. Однако ни Украина, ни Грузия не получили плана действий по членству в НАТО. В итоге Россия напала на Грузию, а затем и на Украину.
Бухарест, декларация саммита НАТО. 3 апреля, 14 лет назад. Был шанс предотвратить. Чтобы Россия не пришла. Буча, Киевская область. Теперь. Россия пришла,
– написал президент.
Спустя 14 лет после саммита НАТО в Бухаресте украинские и мировые СМИ всколыхнули фотографии последствий зверств россиян в Киевской области. Президент опубликовал фотографии убитых россиянами людей в Буче.
Буча / Фото из телеграма Зеленского
Буча / Фото из телеграма Зеленского
Буча / Фото из телеграма Зеленского
Буча / Фото из телеграма Зеленского
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