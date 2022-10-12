День защитников и защитниц и Покрова Пресвятой Богородицы: будет ли 14 октября выходным

14 октября Украина отмечает День защитников и защитниц. Также на эту дату приходятся церковный праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День украинского казачества.

Будет ли 14 октября выходным днем

Традиционно у украинцев был выходной в этот день. Но во время действия военного положения в Украине кое-что изменилось.

В 2014 году президент Украины издал указ о праздновании государственного праздника 14 октября – День защитников и защитниц Украины. Уже в 2015 году, согласно статье 73 "Кодекса законов о труде", праздник стал официальным выходным.

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14 октября 2022 года также должен был быть выходным. Но, согласно предоставляемым ранее разъяснениям, из-за войны это должен быть рабочий день, с оплатой труда как в обычный (непраздничный) рабочий день.

Об этом свидетельствуют условия военного положения, которое 15 августа Верховная Рада продлила еще на 90 дней, до 21 ноября 2022 года. Оно приостанавливает предписание КЗоТ об определении праздничных и рабочих дней. 14 октября, которое приходится на пятницу, будет обычным рабочим днем.

Напомним, в 2022 году из-за военного положения дополнительные выходные были отменены в Украине, начиная с 8 марта.

История Дня защитников и защитниц Украины

Предпосылкой создания праздника Дня защитников и защитниц Украины была тенденция отказа от всех советских символов и праздников. Таким образом украинцы отреагировали на события 2014 года.

Этот день заменил советский праздник "День защитника Отечества", отмечавшийся 23 февраля. А дата праздника была выбрана не случайно, ведь 14 октября украинцы также отмечают два других важных праздника – День казачества и Покров Пресвятой Богородицы.

Покров Пресвятой Богородицы

Это один из самых важных праздников для украинцев, а раньше был таким для запорожских казаков. Существует легенда, что в 910 году, когда Константинополь осадили враги, жители города собрались в храме на всенощное бдение и просили Господа в искренних молитвах о спасении. Тогда с небес спустилась Пресвятая Дева и опустила над городом омофор, взяв поселение под свою защиту. Войска противника отступили, а город смог спастись.

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