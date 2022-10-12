Чи буде 14 жовтня вихідним днем

Традиційно українці мали вихідний у цей день. Втім, під час дії воєнного стану в Україні дещо змінилося.

Довідка: У 2014 році президент України видав указ про святкування державного свята 14 жовтня – День захисників і захисниць України. Вже 2015 року, згідно зі статтею 73 "Кодексу законів про працю", свято стало офіційним вихідним.

Читайте також Міжнародний день дівчат 2022: значення свята й гарні привітальні листівки

Так, 14 жовтня 2022 року цей день також мав б бути вихідним. Але, згідно з роз'ясненнями, які надавалися раніше, через війну це має бути робочий день, з оплатою праці як у звичайний (несвятковий) робочий день.

Про це свідчать умови воєнного стану, який 15 серпня Верховна Рада продовжила ще на 90 днів, до 21 листопада 2022 року, яке призупиняє припис КЗпП про визначення святкових і робочих днів, 14 жовтня, яке припадає на п'ятницю, буде звичайним робочим днем.

Нагадаємо, у 2022 році через воєнний стан додаткові вихідні були скасовані в Україні, починаючи від 8 березня.

Історія Дня захисників та захисниць України

Передумовою створення свята Дня захисників та захисниць України була тенденція відмови від усіх радянських символів та свят. У такий спосіб українці відреагували на події 2014 року.

Цей день замінив радянське свято "День захисника Вітчизни", що відзначали 23 лютого. А дата свята була обрана не випадково, адже 14 жовтня українці також відзначають два інших важливих свята – День козацтва й Покрови Пресвятої Богородиці.

Покрова Пресвятої Богородиці

Це одне із найважливіших свят для українців, а раніше було таким для запорізьких козаків. Існує легенда, що 910 року, коли Константинополь взяли в облогу вороги, жителі міста зібралися в храмі на всеношну і просили Господа у щирих молитвах про порятунок. Тоді з небес спустилася Пресвята Діва та опустила над містом омофор, взявши поселення під свій захист. Війська противника відступили, а місто змогло врятуватися.

Дивіться також – Ексклюзивні кадри, як українські військові захищають країну на фронті: відео