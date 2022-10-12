"Украина – щит цивилизованного мира": ко Дню защитников в 50 зарубежных городах проведут акции

14 октября отмечается День защитников и защитниц Украины. В этот день в 50 городах мира запланировано 50 митингов.

Проведение всемирной кампании, посвященной Дню защитников и защитниц Украины, пройдет в зарубежных городах. В митингах примут участие активисты и представители украинских диаспор и общин в разных государствах мира, а также местные жители стран, где будут проходить акции.

Важно Активисты выйдут на демонстрации в рамках всемирной кампании #DefendingUkraine

В 50 зарубежных городах проведут митинги

Цель митингов – донести до всего мира понимание важности сохранения независимости Украины и восстановления ее территориальной целостности путем победы над агрессором и страной-террористом – Россией.

Акции проведут вокруг известных зданий и памятников, а также на центральных площадях.

По предварительной информации, митинги пройдут в городах Австралии, Бельгии, Грузии, Германии, Франции, Греции, Италии, Польши, Словакии, Португалии, Румынии, Испании, США, Великобритании и других.

Заметим, что украинские защитники и защитницы сегодня олицетворяют героизм и отвагу воинов многих поколений, воинов разных стран – всех, кто на протяжении веков защищал идеалы свободы, отстаивал государственность и боролся за независимость.

Напомним, что ранее в Лионе люди вышли с плакатами, чтобы в очередной раз заявить, что Россия – страна-террорист. Так, в акции приняли участие представители украинской диаспоры и французы, поддерживающие Украину и осуждающие вторжение России и ее военные преступления.

К тому же украинцы в Италии продолжают выходить на акции протеста в поддержку нашей страны. Они обращают внимание на то, что происходит сейчас в Украине.

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