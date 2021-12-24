14 тысяч километров за 2 года: Зеленский похвастался дорогами и программой "Большая стройка"

Владимир Зеленский рассказал о результатах реализации программы "Большое строительство" за 2 года. В Украине удалось построить и обновить более 14 тысяч километров дорог.

Зеленский принял участие в форуме "Украина 30. Дороги и мосты". Президент выступил с речью, в которой прокомментировал масштабы строительства дорог в стране.

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В Украине построили и обновили 14 тысяч километров дорог

Глава государства напомнил, что строительство и ремонт дорог были одним из приоритетов его президентской кампании. Команда Зеленского в рамках проекта "Большое строительство" ставила задачу построить и обновить 6 тысяч километров автодорог государственного и местного значения.

"Мы получили даже лучший результат, чем планировали, – 6,5 километров дорог было обновлено или построено в 2020 году", – отметил Зеленский. Он добавил, что Украина смогла привлечь государственные и международные деньги, а также повысить качество и даже снизить стоимость дорог.

В результате в 2021 году удалось построить и модернизировать более 7 тысяч километров дорог и почти 14 тысяч за два года программы "Большое строительство",

– подчеркнул президент.

Он добавил, что обновлено и построено более 40% основной сети дорог.

Президент поблагодарил украинцев

Зеленский также поблагодарил украинцев, которые добросовестно платят налоги. Ведь благодаря этим деньгам и строятся дороги.

"Большое строительство это не только программа власти, это прежде всего программа нашего государства. Мы вместе построим Украину – с дорогами и без дураков", – подытожил глава государства.

Напомним, недавно Владимир Зеленский ответил на петицию об обязательном указании слов "за деньги налогоплательщиков" на информационных материалах.

Петиция об упоминании участия украинцев в программе строительства дорог

Ранее исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук оставил на сайте президента петицию о том, что на баннерах о реализации программы "Большое строительство" нужно добавлять надпись "за деньги налогоплательщиков". За 2 месяца она собрала необходимое количество подписей.

Президент в ответ отметил, что обратился к Кабмину с просьбой разработать и реализовать механизм информирования общественности о том, откуда поступают и как используются деньги на финансирование проектов строительства.

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