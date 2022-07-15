Взрывы в оккупированной Кадиевке и уничтоженные на Юге оккупанты: основное за 142 день войны

Уже 142 дня украинская армия дает отпор российскому агрессору. ВСУ уничтожают вражеские склады и ликвидируют оккупантов, а также борются за каждый метр родной земли.

Главные события 142 дня полномасштабной войны 24 канал собрал в одном материале. О том, что произошло в Украине и не только читайте ниже.

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06:11 Германия продолжает помогать украинским беженцам. Страна дополнительно выделила на них 2,4 млрд евро. Средства направят на выплаты тем, кто вынужденно покинул наше государство из-за войны, которую развязала россия.

05:18 На днях весь мир обсуждал возвращение Канадой турбины для "Северного потока" Германии. В государстве отметили, что ее действительно отдают, но в то же время вводят против россии очередные ограничения.

04:24 Тем временем в Кадиевку завезли свежий "хлопок". Не исключено, что это снова самоликвидировались вражеские склады. По крайней мере, к такому предположению подводят звуки, напоминающие взрывы боеприпасов. Мы уже молчим о том, что сопровождаются они яркими фейерверками из искр.

04:20 ОБСЕ опубликовала новый отчет. В нем зафиксированы доказательства пыток гражданских жителей. Также говорится о том, что россия использовала их как живой щит.

03:07 В ОК "Юг" подчеркнули, что по Виннице враг выпустил ракеты из района Севастополя. В то же время, там поделились и хорошими новостями. Они касаются успехов ВСУ на Юге. Так, нашим защитникам и защитницам удалось уничтожить:

18 единиц личного состава;

самоходную гаубицу "Гвоздику";

6 единиц бронированной и автомобильной техники;

полевой склад боеприпасов.

02:45 российские военные продолжают обстреливать Харьков. Взрывы раздались во время воздушной тревоги. Об этом сообщили местные жители.

02:06 Владимир Зеленский в своем видеообращении пригрозил ударившим по Виннице военным. Президент подчеркнул, что лучшее, что их ожидает – тюрьма.

01:48 Публицист также пошутил по поводу оружия Ирана для оккупантов. Он заметил, до чего же докатилась россия, чтобы рассуждать о покупке беспилотников именно в этом государстве. Заметим, что накануне в Иране подчеркнули, что ничего не будут продавать россии.

01:03 Пионтковский прокомментировал ленд-лиз, а также военную помощь от США. Он убежден, что важно именно количество оружия, которое будет получать наше государство, а не то, кто будет финансировать его поступление. Напомним, что помощь по программе ленд-лиз наше государство начнет получать осенью. Приблизительно с начала октября.

00:06 Ракетный удар по Виннице 14 июля попал на видео. На нем можно увидеть, как разлетелись окна, а испуганные люди пытались скрыться.

Ракетный обстрел Винницы сняли камеры наблюдения: смотрите видео

Также в Воздушных силах ВСУ рассказали подробнее о ракетах "Калибр", атаковавших Винницу. Согласно данным ведомства, такие снаряды малозаметны и обладают технологией "Стелс". Именно поэтому их очень сложно проследить и уничтожить с помощью систем ПВО.