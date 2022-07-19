7 ракет по Одесчине, Норвегия собирает деньги на Bayraktar: основное за 146 день войны

Вооруженные Силы Украины продолжают держать оборону в войне с российскими захватчиками. Наиболее напряженная ситуация на Востоке и на Юге нашей страны, где захватчики не прекращают обстрелы.

Главные события 146 дня противостояния канал 24 собрал в одном материале. Все самое важное – читайте дальше.

05:13 Украинские артиллеристы нанесли россиянам потери на Юге. Через сутки враг лишился:

65 бойцов;

комплексной аппаратной связи "Редут-2УС", 11 единиц бронированной и автомобильной техники.

Кроме того, ВСУ атаковали скопление вооружения и склад боеприпасов в районе Райской Новокаховской общины и склад боеприпасов возле Берислава. Объекты полностью уничтожены.

04:24 В Харькове во время воздушной тревоги местные жители услышали взрывы. Вероятно, звуки раздались за городом. Пока официальной информации нет.

04:02 Деньги на турецкий беспилотник Bayraktar для Вооруженных Сил Украины начали собирать в Норвегии. Национальную кампанию по сбору средств запустил адвокат Бенгт Эрик Уолдоу. Если за 80 дней нужную сумму не соберут, деньги передадут в фонд помощи Украине при украинском посольстве в Норвегии.

02:47 Число пострадавших от ракетного удара по Одесской области возросло до 6 человек, среди них есть ребенок. Выяснилось, что оккупанты запустили свои смертоносные снаряды по гражданской инфраструктуре одного из населенных пунктов области: домах местных жителей, дома культуры и школе. На месте происшествия работали 95 спасателей и 16 единиц техники.

Кстати, атаковал враг спящих украинцев 7 ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Одну крылатую ракету сбили силы ПВО.

Последствия ракетного обстрела села в Одесской области / Фото "Одесса. Официально"

02:42 Разведка Великобритании заявила, что в ППК "Вагнер" теряет свою ценность – у нее начали заканчиваться профессиональные наемники. Из-за сильных потерь на войне против Украины компания привлекает в свои ряды уже людей без опыта и даже бывших осужденных. Кстати, наибольшие потери вагнеровцы понесли во время боев в Попасной и Лисичанске.

00:57 россияне нанесли ракетный удар по Одесской области. Вспыхнули жилые дома, 2 из них разрушены до основания. Известно, что 4 человека получили ранения. На месте происшествия идет спасательная операция.