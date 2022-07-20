ВСУ ликвидировали ППК "Вагнер", Елена Зеленская посетила Белый дом: основное за 147 день войны

Украинские воины продолжают сдерживать российского агрессора, пытающегося захватить территорию Украины. Напряженная ситуация остается на Востоке и на Севере нашей страны.

Главные события 147 дня противостояния канал 24 собрал в одном материале. Все самое важное – читайте дальше.

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05:38 В США всем украинцам вручили премию Dissident Human Rights Award. Ее получила первая леди Елена Зеленская. Отметим, что соответствующая премия присуждается с 2015 года. Ее получают активисты и диссиденты порабощенных народов. Таким образом, пытаются почтить их храбрость в отстаивании прав человека и свободы.

04:44 Вечером 19 июля российские военные нанесли удар по Одесской области. Известно, что это осуществили враги с использованием самолетов СУ-35. В ОК "Юг" отметили, что одну из ракет удалось сбить силам ПВО. А остальные попали в состав.

03:59 Тем временем Владимир Путин уже не пытается скрывать, что Россия похищает украинское зерно. Глава страны-террористки оговорился, что она увеличила в этом году экспорт зерновых. Мол, сейчас речь идет о 30 миллионах тонн, но вскоре их будет 50.

03:55 Владимир Зеленский объяснил создание ВСК по контролю над предоставленным вооружением. Соответствующее решение в нашем государстве приняли для того, чтобы полностью разбить кремлевскую пропаганду о якобы продаже оружия, которую мы получаем от международных партнеров. Глава государства подчеркнул, что страны, которые дают нам оружие, прекрасно понимают, как мы его используем. И от них претензий вообще нет.

02:55 Британец Джон Гардинг, которого оккупанты стремятся казнить, обратился к Борису Джонсону. Он попросил премьер-министра Великобритании поговорить с президентом Владимиром Зеленским. Кроме того, он надеется, что Джонсону удается как-то повлиять на путина, а также так называемых "руководителей" псевдореспублик.

02:22 В Генштабе ВСУ поделились очередной хорошей новостью. В ведомстве подчеркнули, что украинские военные уничтожили группу российских наемников, входивших в ППК "Вагнер".

02:10 Путин продолжает шантажировать весь мир. В этот раз он поставил условие, при котором станет возможным вывоз украинского зерна. Для этого президент россии потребовал снять ограничения с продовольствия страны-агрессора.

01:38 Джо и Джилл Байдены встретились с Еленой Зеленской в Белом доме. Первая леди Украины прибыла в Соединенные Штаты по приглашению самой Джилл Байден.

01:13 Президент россии владимир путин в очередной раз цинично обвинил Украину. Он убежден, что именно наше государство не желает выполнять стамбульские соглашения. Мол, договариваться официальный Киев с москвой не хочет.