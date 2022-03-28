148 566 тонн за три недели: ОП о доставке гуманитарной помощи по Украине

За три недели марта в Украину поступило 148 566 тонн гуманитарных грузов, из которых 38 388 тонн были отправлены с помощью железной дороги.

Таких рекордных показателей удалось достичь благодаря работе гуманитарного Штаба и областных хабов, которые работают слаженно и без лишней бюрократии. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Важно В Украине 28 марта гуманитарных коридоров не будет из-за возможных провокаций врага

По его словам, большинство грузов доставляется также автомобильным транспортом. После доставки в областные логистические центры, гуманитарную помощь направляют в пункты выдачи и общины области.

Тимошенко выразил благодарность всем, кто помогает в доставке гумпомощи в Украину, особо отметив волонтеров на временно оккупированных территориях. Они, несмотря на риски, разносят по домам продукты, лекарства и воду для тех, кто нуждается в этом больше всего.

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