Об этом в своем телеграмме рассказала министерша Ирина Верещук. Большинство гуманитарных коридоров откроют в Луганской области.
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Маршруты эвакуации людей на 15 апреля
Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье. Из этих населенных пунктов эвакуация будет происходить на собственном транспорте.
- Северодонецк – Бахмут. Место собрания – проспект Химиков, 28.
- Лисичанск – Бахмут. Место собрания – РТИ, 40 лет Победы, улица Сосюры, 324.
- Попасная – Бахмут. Место собрания – улица Первомайская, 42.
- Поселок Горный – Бахмут. Место собрания – улица Гагарина, 13.
- Рубежное – Бахмут.
Министер добавила, что в Луганской области гуманитарные коридоры заработают только при условии прекращения огня со стороны российских захватчиков.
Украинские власти призывают всех, кто имеет такую возможность, выбираться из "горячих точек". Это может спасти вам жизнь, ведь боевые действия все еще продолжаются.
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