15 июля в Украине отмечают День украинских миротворцев. Участников миротворческих миссий со стороны Украины уже поздравили премьер Денис Шмыгаль, спикер Рады Дмитрий Разумков и руководство Объединенных сил.

Денис Шмыгаль

Глава Кабмина подчеркнул, что украинские военные отстаивают мир не только на востоке Украины. Но и продолжают достойно выполнять задачи в самых горячих точках мира. Об этом премьер написал в фейсбуке.

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Шмыгаль напомнил, что впервые военнослужащие Вооруженных сил Украины присоединились к миротворческим миссиям ООН в 1992 году. Тогда в Сараево их встретили под обстрелами артиллерии и снайперов. С тех пор почти 45 тысяч украинцев приняли участие в 27 миротворческих операциях.

Каждая их миссия – это значительный вклад в становление мировой безопасности. И они героически выполняют этот долг, даже ценой собственной жизни,

– подчеркнул премьер.

Также он поблагодарил украинских миротворцев за их профессионализм и отвагу. И призвал почтить память 55 украинцев, погибших во время выполнения миротворческих задач.

Дмитрий Разумков

Председатель Верховной Рады напомнил об этой дате перед заседанием парламента.

"Думаю, что нам стоит поблагодарить всех тех, кто помогал наводить порядок и мир во многих горячих точках мира", – подчеркнул он.

В то же время Разумков отметил, К сожалению, сегодня в Украине также есть такая горячая точка. Говорится о войне на востоке Украины.

И я надеюсь, что всеми возможными путями мы сможем достичь мира, победу и достичь того, чтобы Украина снова была единой, незыблемой и никто не посягал на наши границы,

– подытожил спикер

Штаб Объединенных сил

С профессиональным праздником поздравили коллег и в Объединенных силах, а именно командующий ОС генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Он отметил, что эта дата является:

свидетельством глубокого уважения граждан Украины к участникам миротворческих операций,

признаком неразрывной связи всех поколений украинских защитников мира на земле,

памятным днем, когда в Украине чествуют ветеранов, наследников и продолжателей славных боевых традиций.

Кравченко напомнил, что со времени присоединения Украины к международному миротворческому движению украинские миротворцы уже провели десятки успешных операций, обеспечивали и обеспечивают мир в самых горячих точках нашей планеты.

Поэтому отечественных миротворцев высоко чтут во многих странах мира. Ваш высокий авторитет, мужество, отвага и усердие подтверждены в нынешних миротворческих миссиях под эгидой ООН в Косово, Либерии и Демократической республике Конго, а самоотверженные действия на востоке Украины высоко оценивает международное сообщество,

– отметил командующий Объединенных сил.

В то же время он поблагодарил украинских миротворцев за то, что рискуют жизнью ради обеспечения мира в самых опасных местах нашей планеты.

"Желаю Вам крепкого здоровья, успешного выполнения миротворческих миссий и счастливого возвращения в собственные дома!"– подытожил генерал-лейтенант.

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