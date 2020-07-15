15 липня в Україні відзначають День українських миротворців. Учасників миротворчих місій із боку України вже привітали прем’єр Денис Шмигаль, спікер Ради Дмитро Разумков і керівництво Об'єднаних сил.

Денис Шмигаль

Очільник Кабміну підкреслив, що українські військові відстоюють мир не лише на сході України. Але і продовжують гідно виконувати це завдання в найгарячіших точках світу. Про це прем’єр написав у фейсбуці.

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Шмигаль нагадав, що вперше військовослужбовці Збройних сил України долучилися до миротворчих місій ООН у 1992 році. Тоді в Сараєво їх зустріли під обстрілами артилерії та снайперів. Відтоді майже 45 тисяч українців взяли участь у 27 миротворчих операціях.

Кожна їхня місія — це значний внесок у становлення світової безпеки. І вони героїчно виконують цей обов’язок, навіть ціною власного життя,

– наголосив прем’єр.

Також він подякував українським миротворцям за їхні професіоналізм та відвагу. Та закликав вшанувати пам’ять 55 українців, які загинули під час виконання миротворчих завдань.

Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради нагадав про цю дати перед засіданням парламенту.

"Думаю, що нам варто подякувати всім тим, хто допомагав наводити лад і мир у багатьох гарячих точках світу", – підкреслив він.

Водночас Разумков зазначив, на жаль, сьогодні в Україні також є така гаряча точка. Мовиться по війну на сході України.

І я сповідаюся, що всіма можливими шляхами ми зможемо досягти миру, перемогу та досягти того, що Україна знову була єдиною, непорушною та ніхто не зазіхав на наші кордони,

– підсумував спікер

Штаб Об’єднаних сил

З професійним святом привітали колег і в Об’єднаних силах, а саме командувач ОС генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

Він наголосив, що ця дата є:

свідченням глибокої поваги громадян України до учасників миротворчих операцій,

ознакою нерозривного зв’язку усіх поколінь українських захисників миру на землі,

пам’ятним днем, коли в Україні вшановують ветеранів, спадкоємців і продовжувачів славних бойових традицій.

Кравченко нагадав, що з часу долучення України до міжнародного миротворчого руху українській миротворці вже провели десятки успішних операцій, забезпечували та забезпечують мир у найгарячіших точках нашої планети.

Тому вітчизняних миротворців високо шанують у багатьох країнах світу. Ваш високий авторитет, мужність, відвагу та старанність підтверджено у нинішніх миротворчих місіях під егідою ООН у Косово, Ліберії та Демократичній республіці Конго, а самовіддані дії на сході України – високо оцінює міжнародна спільнота,

– зауважив командувач Об’єднаних сил.

Водночас він подякував українським миротворцям за те, що ризикують життям заради забезпечення миру у найбільш небезпечних місцях нашої планети.

"Бажаю Вам міцного здоров’я, успішного виконання миротворчих місій і щасливого повернення до власних домівок!" – підсумував генерал-лейтенант.

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