1,5 триллиона российских денег – в политикуме, – Арестович объяснил, как Кремль влиял на Запад

Алексей Арестович заявил, что Россия эксплуатировала желание Запада к мирной жизни, продавая огромное количество энергоресурсов.

Советник главы ОП отметил, что этот процесс спланирован еще в 70-х годах XX века. Об этом он сообщил в разговоре с журналисткой "Политеки" Ингой Мезерей.

Читайте также Почему России никто не верит

Он объяснил, что после нефтяного кризиса в 1973 году СССР решил строить трубы Уренгой – Помары – Ужгород и срочно передать на Запад энергоресурсы.

Это была организованная стратегическая операция по разложению западного общества и политикума, для внедрения туда агентуры. По самым скромным оценкам, 1,5 триллиона советско-российских денег крутится в западном политикуме,

– сказал Алексей Арестович.

Чиновник привел пример пропагандистского канала RT – это 4 миллиарда ежегодно, говорит на нескольких языках – и даже после Бучи можно видеть разного уровня политиков, которые рассказывают, что не все так однозначно.

Арестович объяснил, почему Россия – это фабрика лжи: смотрите видео