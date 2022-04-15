1,5 триллиона российских денег – в политикуме, – Арестович объяснил, как Кремль влиял на Запад
Алексей Арестович заявил, что Россия эксплуатировала желание Запада к мирной жизни, продавая огромное количество энергоресурсов.
Советник главы ОП отметил, что этот процесс спланирован еще в 70-х годах XX века. Об этом он сообщил в разговоре с журналисткой "Политеки" Ингой Мезерей.
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Он объяснил, что после нефтяного кризиса в 1973 году СССР решил строить трубы Уренгой – Помары – Ужгород и срочно передать на Запад энергоресурсы.
Это была организованная стратегическая операция по разложению западного общества и политикума, для внедрения туда агентуры. По самым скромным оценкам, 1,5 триллиона советско-российских денег крутится в западном политикуме,
– сказал Алексей Арестович.
Чиновник привел пример пропагандистского канала RT – это 4 миллиарда ежегодно, говорит на нескольких языках – и даже после Бучи можно видеть разного уровня политиков, которые рассказывают, что не все так однозначно.
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