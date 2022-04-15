Радник глави ОП зазначив, що цей процес сплановали ще у 70-х роках XX століття. Про це він повідомив у розмові з журналісткою "Політеки" Інгою Мезерею.

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Він пояснив, що після нафтової кризи у 1973 році СРСР вирішив будувати труби Уренгой – Помари – Ужгород і терміново передати на Захід енергоресурси.

Це була організована стратегічна операція для розкладання західного суспільства та політикуму, для впровадження туди агентури. За найскромнішими оцінками, 1,5 трильйона радянсько-російських грошей крутиться у західному політикумі,

– сказав Олексій Арестович.

Посадовець навів приклад пропагандистського каналу RT – це 4 мільярди щороку, мовить декількома мовами – і навіть після Бучі можна бачити різного рівня політиків, які розповідають, "що не все так однозначно".

Арестович пояснив, чому Росія – це фабрика брехні: дивіться відео