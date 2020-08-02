В департаменте Кот-д'Армор на северо-западе Франции вспыхнул пожар на ферме. По меньшей мере 1,7 тысячи свиней погибли.

Произошло это на одном из хозяйств вблизи коммуны Корсо в ночь на 1 августа, сообщает France Bleu.

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Пожар удалось локализовать только под утро – в 09:30. Главный корпус свинарника, площадью почти 1500 квадратных метров, сгорел дотла. 1400 свиней, которые там находились, погибли.

От пламени пострадали также административное здание и второй свинарник – 700 из 800 животных там удалось спасти. К борьбе с огнем привлекли около 40 пожарных. Полиция будет выяснять все обстоятельства этого инцидента.

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Ранее на одной из датских ферм уничтожили всех норок – примерно 11 тысяч животных. Все потому, что в нескольких животных обнаружили коронавирус.

Таким образом, по мнению местных властей, удалось минимизировать риск возможного распространения болезни.