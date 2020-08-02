В департаменті Кот-д'Армор на північному заході Франції спалахнула пожежа на фермі. Щонайменше 1,7 тисячі свиней загинули.

Сталося це на одному з господарств поблизу комуни Корсей в ніч на 1 серпня, повідомляє France Bleu.

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Пожежу вдалося локалізувати лише під ранок – о 09:30. Головний корпус свинарника, площею майже 1 500 квадратних метрів, згорів вщент. 1 400 свиней, які там перебували, загинули.

Від полум'я постраждали також адміністративна будівля, та другий свинарник – 700 з 800 тварин там вдалося врятувати. До боротьби з полум'ям залучили близько 40 пожежників. Поліція з'ясовуватиме всі обставини цього інциденту.

11 тисяч норок знищили в Данії

Раніше на одній з данських ферм знищили усіх норок – приблизно 11 тисяч тварин. Все через те, що у кількох тварин виявили коронавірус.

У такий спосіб, на думку місцевої влади, вдалося мінімізувати ризик можливого поширення хвороби.