Три страны направили Украине 150 миллионов евро на изготовление отечественного оружия

Дания, Франция и Литва 150 миллионов евро для развития украинского оборонно-промышленного комплекса. Эти средства будут направлены на производство ракет, дронов и артиллерийских систем.

Средства в частности направят на дальнобойные дроны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Рустема Умерова.

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На что направят 150 миллионов евро

Как заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, Украина получила более 150 миллионов евро (примерно 6,5 миллиардов гривен) на усиление собственного ОПК.

Их предоставили Дания, Франция и Литва:

111 миллионов евро поступили от Дании в рамках соглашений между Министерством обороны Украины, Минстратегпромом и оборонным ведомством Дании. Средства используют для производства современных видов вооружения.

поступили от Дании в рамках соглашений между Министерством обороны Украины, Минстратегпромом и оборонным ведомством Дании. Средства используют для производства современных видов вооружения. 29 миллионов евро предоставлены правительством Франции в качестве гранта на усиление обороноспособности Украины.

предоставлены правительством Франции в качестве гранта на усиление обороноспособности Украины. 10 миллионов евро выделила Литва в рамках совместного меморандума для развития украинского оборонно-промышленного комплекса.

Указанные средства в частности будут направлены на производство ракет, дронов-deepstrike и артиллерийских установок,

– добавил Умеров.

Напомним, Греция передаст Украине 24 ракеты Sea Sparrow для ЗРК FrankenSAM на базе Бук-М1. Это часть пакета помощи, включающий различные виды боеприпасов и вооружения.