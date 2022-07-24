Сколько Украине предоставят HIMARS и колоссальные потери врага на Юге: основное за 151 день войны

Полномасштабная война с Россией длится уже 151 день. Украинские военные мужественно дают отпор врагу.

Главные события 151 дня противостояния канал 24 собрал в одном материале. О том, что происходило на фронте и не только читайте ниже.

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06:18 В Институте по изучению войны поделились очередным прогнозом. Согласно наблюдениям аналитиков, ВСУ уже начали или хотя готовятся к контрнаступлению на Херсонщине.

05:36 Елена Зеленская подвела итоги саммита первых леди и джентльменов. Она отметила, что во время него удалось собрать более 3 миллионов долларов. Эти средства будут направлены на покупку более трех десятков карет скорой помощи.

05:21 Поскольку кафиров не выплачивают обещанные деньги за участие в "спецоперации", то им приходится продавать то, ради кражи чего они рисковали жизнями. Речь идет о вещах, которые они выносили из домов украинцев во временно оккупированных населенных пунктах. Как рассказал Сергей Гайдай, враг уже занялся продажей награбленного в Лисичанске и Северодонецке.

04:38 В Украине ввели единое понятие - временно оккупированная территория. До этого соответствующий статус имели только полуостров Крым, а также часть Донецкой и Луганской областей. Соответствующее понятие ввели для того, чтобы был единый подход ко всем территориям нашего государства, временно находящимся под враждебной оккупацией.

04:10 Беспокойным было утро для жителей Николаева. В городе раздавались не только сирены, но и 5 мощных взрывов. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

03:40 В ОК "Юг" поделились актуальной информацией о ситуации в регионе. Враг хоть и пытается из всего возможного бить по украинским военным, сам терпит немалые потери. В частности:

54 человека личного состава кафиров;

3 танка Т-62;

3 реактивные системы залпового огня "Град";

пушка "Мста-Б";

бронированная и автомобильная техника;

склад по боеприпасам и пункт боеснабжения в Херсонской области.

02:50 Тем временем Citi, Raiffeisen Bank International, Intesa Sanpaolo и UniCredit Group не "смогли" полностью покинуть рынок россии. Более того, в этих банках начинают набирать сотрудников в стране-агрессорке.

02:29 Канцлер Германии Олаф Шольц не перестает удивлять. Лишь на пятом месяце войны он признал, что Россия – ненадежный поставщик газа. Напомним, что ФРГ очень сильно зависит от голубого топлива из страны-агрессорки. И именно это послужило причиной передачи Канадой турбины для "Северного потока-1".

01:26 Стало известно, сколько HIMARS и MLRS готовы предоставить Украине США и другие международные партнеры. Глава Комитета вооруженных сил США Адам Смит отметил, что 50 – 60 таких установок собрать и предоставить будет очень сложно. В то же время, стремятся передать нашему государству хотя бы 25 или 30 РСЗО, а также как можно больше артиллерии и ракет для соответствующих систем.

00:41 Оппозиционер Марк Фейгин предполагает, что ВСУ "примеряются" в Херсонской области. То, что сейчас происходит в регионе, по его мнению, похоже на подготовку к предстоящему наступлению.

00:39 Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, почему Европа не спешит предоставлять Украине оружие. Одна из основных причин – никто не думал, что полномасштабная война может начаться в XXI веке. Также следует понимать, что бюрократическая машина очень сильна. Кроме того, международные институты работают не столь быстро и эффективно, как бы нам хотелось.