153 ребенка погибли в результате войны в Украине
1 апреля 2022 , 08:54Читати новину українською
Источник:Офис Генпрокурора
С начала полномасштабной войны России против Украины уже погибли больше 150 детей. Еще более 200 детей получили ранения.
Пострадали около 400 детей
В Офисе Генпрокурора сообщили, что по состоянию на 1 апреля 2022 года почти 400 детей пострадали в Украине с начала вооруженной агрессии России.
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В результате войны в Украине уже погибли 153 ребенка. Еще более 245 детей ранены.
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