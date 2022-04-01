153 ребенка погибли в результате войны в Украине

С начала полномасштабной войны России против Украины уже погибли больше 150 детей. Еще более 200 детей получили ранения.

Пострадали около 400 детей

В Офисе Генпрокурора сообщили, что по состоянию на 1 апреля 2022 года почти 400 детей пострадали в Украине с начала вооруженной агрессии России.

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В результате войны в Украине уже погибли 153 ребенка. Еще более 245 детей ранены.

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