Удар по Антоновскому мосту и освобожденные села в Херсонской области: основное за 154 день войны

Вооруженные Силы Украины уже 154-й день отбивают атаки врага по всем направлениям. Наиболее напряженная ситуация на Востоке, где оккупанты ежедневно штурмуют позиции наших защитников.

Основное, что нужно знать в 154 день противостояния, 24 канал собрал в одном материале. О том, что происходило на фронте и не только читайте ниже.

Актуально Антоновский мост: почему он так важен для кафиров и для чего его разрушать

05:29 В Черном море до сих пор находится много российских кораблей. 11 надводных судов разных типов, которые не подходят к зоне поражения украинскими противокорабельными системами. Силы обороны украинского побережья не исключают, что возможна высадка десанта россиян в южных областях.

03:29 российские оккупанты в Херсонской области ударили по своей же авиации. Они сбили свой боевой вертолет.

02:36 Вооруженные Силы Украины 26 июля полностью выбили россиян из Андреевки и Лозового в Херсонской области. Кроме этого, в течение дня нанесли несколько мощных ударов по врагу в южных регионах страны.

02:08 Местные жители заявили, что в Николаеве ночью 27 июля прогремели взрывы. Их люди слышали после оглашения воздушной тревоги.

01:39 Вооруженные Силы Украины вечером 26 июля могли ударить по Антоновскому мосту, чтобы повредить важную для оккупантов переправу. Местные предположили, что по объекту ударили из HIMARS. Видео начали публиковать в местных телеграм-каналах.

Местные считают, что по мосту ударили с РСЗО: смотрите видео