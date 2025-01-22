Украинские защитники переносят войну на территорию России, не дает ей применить резервы на Донбассе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командира 154 ОМБр Александра Щербину в видео от Ukrainian Witness.

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Какая ситуация на фронте в Харьковской области

Александр Щербина, командир 154 ОМБр, рассказал детали работы защитников на Волчанском направлении Харьковской области.

Главная задача – перенос боевых действий на территорию противника. Не дать им применять резервы на Донбассе,

– отмечает Александр Щербина.

"Если наблюдаем движение противника, его активность, то сразу наносим ему огневое поражение. Ни в коем случае не даем строить новые укрепления. Те укрепления, что построены – мы разносим. Не даем осуществлять обеспечение. И стараемся удерживать их подальше от наших границ. Нам долго еще воевать, защищать себя, защищать Европу. На столетия вперед. И лучше это делать на их территории", – добавляет он.

154 ОМБр демонстрирует много видео своей работы по тылу врага – уничтожение укреплений, зданий, в которых скрываются экипажи беспилотных систем, техники противника.

Они говорили, что резервы снимать не будут. Но поснимали они резервы и перетянули их именно на Курскую область. Они хотели в глубину Украины сделать санитарную зону, а получилось, что санитарную зону сделали мы,

– подчеркивает Щербина.

Несмотря на сложную ситуацию, простые маневры превосходящих сил противника, бойцы умело используют оборонительные позиции.

На Волчанском направлении 154 ОМБр создала иллюзию, что у границы создается ударная группировка. Таким образом она перетянула на себя определенное количество сил и средств противника. Нашествие из Белгородской области сдерживают с помощью минных полей, ствольной артиллерии, активной работы БпЛА.

"Там где противника остановили, там и разбираем его до конца. Задача – не дать ему подойти к линии боевого соприкосновения", – говорит Александр Щербина.

По его словам, враг тоже не стоит на месте. Россияне стали чаще применять дроны, их FPV-дроны начали залетать достаточно далеко, задействуется больше военной авиации и "Шахедов", осуществляется дистанционное минирование.

Бригада создана в сентябре 2023, и она уже провела значительную работу по отбору личного состава в резервных подразделениях, состоящих из военных, самовольно оставивших часть (СЗЧ). К ним относятся с пониманием, учитывая различные обстоятельства правонарушения. Также в бригаде есть мобилизованные, которых задерживали при попытке незаконно пересечь границу.

"Есть у нас участок местности, где мы обучаем своих военнослужащих. В бригаде есть группа инструкторов, военнослужащих с опытом по разным направлениям. Готовим своих саперов, свои механизированные подразделения, мотопехотные подразделения. На полигоне проводим слаживание. Очень много уделяем этому внимания. Если люди попадают в коллектив, в котором нормальная атмосфера и присутствует мотивация, то они вливаются в этот организм", – делится комбриг.

Справка: Александр Александрович Щербина – полковник ВСУ, командир 154 ОМБр. Он имеет многолетний опыт командования, от командира взвода до командира бригады. В 2022 году вернулся в ряды ВСУ в составе 57-й ОМБр. Он получил ранения и прошел восстановление, после чего в 2023 возглавил вновь созданную 154 ОМБр. Щербина награжден несколькими государственными наградами, в частности орденом Богдана Хмельницкого III степени и орденом Даниила Галицкого.