Українські захисники переносять війну на територію Росії, не дає їй застосувати резерви на Донбасі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на командира 154 ОМБр Олександра Щербину у відео від Ukrainian Witness.

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Яка ситуація на фронті у Харківській області

Олександр Щербина, командир 154 ОМБр, розповів деталі роботи захисників на Вовчанському напрямку Харківської області.

Головна задача – перенесення бойових дій на територію противника. Не дати їм застосовувати резерви на Донбасі,

– зазначає Олександр Щербина.

"Якщо спостерігаємо рух противника, його активність, то одразу наносимо йому вогневе ураження. Ні в якому разі не даємо будувати нові укріплення. Ті укріплення, що збудовані – ми розносимо. Не даємо здійснювати забезпечення. І намагаємось утримувати їх подалі від наших кордонів. Нам довго ще воювати, захищати себе, захищати Європу. На століття вперед. І краще це робити на їхній території", – додає він.

154 ОМБр демонструє багато відео своєї роботи по тилу ворога – знищення укріплень, будівель, в яких переховуються екіпажі безпілотних систем, техніки противника.

Вони казали, що резерви знімати не будуть. Але познімали вони резерви і поперетягували їх саме на Курську область. Вони хотіли в глибину України зробити санітарну зону, а вийшло, що санітарну зону зробили ми,

– підкреслює Щербина.

Незважаючи на складну ситуацію, простійні маневри переважаючих сил противника, бійці вміло використовують оборонні позиції.

На Вовчанському напрямку 154 ОМБр створила ілюзію, що біля кордону створюється ударне угрупування. Таким чином вона перетягнула на себе певну кількість сил і засобів противника. Навалу з Бєлгородської області стримують за допомогою мінних полів, ствольної артилерії, активної роботи БпЛА.

"Там де противника зупинили, там і розбираємо його до кінця. Задача – не дати йому підійти до лінії бойового зіткнення", – каже Олександр Щербина.

За його словами, ворог теж не стоїть на місці. Росіяни почали частіше застосовувати дрони, їх FPV-дрони почали залітати досить далеко, задіюється більше воєнної авіації та "Шахедів", здійснюється дистанційне мінування.

Бригаду створено у вересні 2023 року, і вона вже провела значну роботу по відбору особового складу в резервних підрозділах, що складаються з військових, які самовільно залишили частину (СЗЧ). До них ставляться з розумінням, враховуючи різні обставити правопорушення. Також в бригаді є мобілізовані, яких затримували при спробі незаконно перетнути кордон.

"Є у нас ділянка місцевості, де ми навчаємо своїх військовослужбовців. В бригаді є група інструкторів, військовослужбовців з досвідом за різними напрямками. Готуємо своїх саперів, свої механізовані підрозділи, мотопіхотні підрозділи. На полігоні проводимо злагодження. Дуже багато приділяємо цьому уваги. Якщо люди попадають в колектив, в якому нормальна атмосфера і присутня мотивація, то вони вливаються в цей організм", – ділиться комбриг.

Довідка: Олександр Олександрович Щербина – полковник ЗСУ, командир 154 ОМБр. Він має багаторічний досвід командування, від командира взводу до командира бригади. У 2022 році повернувся до лав ЗСУ у складі 57-ї ОМБр. Він отримав поранення та пройшов відновлення, після чого у 2023 очолив новостворену 154 ОМБр. Щербина нагороджений декількома державними нагородами, зокрема орденом Богдана Хмельницького III ступеня та орденом Данила Галицького.