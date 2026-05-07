Связал руки стяжками, пытал: в Днепре военному сообщили о подозрении в резонансном деле

Одного из военных задержали в Днепре. Его подозревают в избиении другого бойца.

Об этом сообщили в прокуратуре. Подозрение уже объявили.

В чем подозревают военного в Днепре?

Речь идет об операторе БпЛА одной из воинских частей Днепропетровщины.

По данным следствия, 1 мая 2026 года на территории батальона в Днепре подозреваемый во время построения в присутствии других военнослужащих начал публично унижать военного 155 отдельной механизированной бригады ВСУ. Впоследствии силой вытащил потерпевшего из строя и начал бить руками по голове, от чего тот потерял сознание. После этого нападающий связал военному руки пластиковыми стяжками за спиной и, пользуясь его беспомощным состоянием, нанес не менее 10 ударов руками и ногами по голове и лицу,

– сказано в заметке.

Пострадавший в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, многочисленными ушибами и гематомами. А подозреваемый 4 мая самовольно оставил место службы и скрывался по месту жительства в Кировоградской области.

Военному сообщили о подозрении по фактам нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, что сопровождалось насилием и имело характер глумления, пытки и дезертирства в условиях военного положения. Максимальное нарушение по первой статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Вторая статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет. За дезертирство также предусмотрено лишение свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Также прокуроры напомнили: в соответствии со статьей 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вину не доказали в суде.

Какие детали известны об этом деле?

В начале мая в сети распространили видео, на котором командир 155 отдельной механизированной бригады якобы бьет военнослужащего.

5 мая в Сухопутных войсках сказали, что проведут проверку, а командование на связи с семьей пострадавшего.

В Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона 7 мая подтвердили: инцидент произошел 1 мая. Военнослужащий 155 бригады ВСУ подвергся публичным унижениям и избиениям прямо во время построения на территории расположения подразделения в Днепре.

В Минобороны случай назвали позорным, мол, это методы российской армии, а не ВСУ. Но подчеркнули: на видео не командир 155 бригады.