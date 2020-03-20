15 тысяч полицейских контролируют ситуацию в стране, – Зеленский о соблюдении карантина

Около 15 тысяч полицейских контролируют ситуацию в стране в период карантина, в частности выполнение перевозчиками и субъектами хозяйствования установленных правительством ограничений.

Владимир Зеленский во время традиционного видеообращения выразил надежду, что украинцы сознательные граждане и постоянный контроль со стороны полиции не понадобится.

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Заметим, что только за последние сутки правоохранители составили 405 админпротоколов о нарушении правил карантина, в частности открыли 6 уголовных производств. Больше всего нарушений в Днепропетровской области.

Какое наказание получат нарушители

Верховная Рада ужесточила ответственность, чтобы предотвращать случаи умышленного заражения населения коронавирусом и распространения болезни.

Теперь наказание может быть в виде штрафа от 17 до 51 тысяч гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.

За такие же действия, которые привели к тяжелым последствиям или летальным случаям, нарушителям грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Городские, сельские и поселковые советы на своих территориях могут самостоятельно принимать решения, которые будут обеспечивать соблюдение карантина. Эти решения являются обязательными к исполнению. Те лица, которые эти решения не будут выполнять, будут привлекаться к административной и уголовной ответственности.



Что запрещено в Украине из-за карантина / Инфографика 24 канала