15 тисяч поліцейських контролюють ситуацію в країні, – Зеленський про дотримання карантину

Близько 15 тисяч поліцейських контролюють ситуацію в країні у період карантину, зокрема виконання перевізниками та суб'єктами господарювання встановлених урядом обмежень.

Володимир Зеленський під час традиційного відеозвернення висловив сподівання, що українці свідомі громадяни, і що постійний контроль із боку поліції не знадобиться.

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Зауважимо, що лише за останню добу правоохоронці склали 405 адмінпротоколів про порушення правил щодо карантину, зокрема відкрили 6 кримінальних проваджень. Найбільше порушень на Дніпропетровщині.

Яке покарання отримають порушники

Верховна Рада посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби.

Тепер покарання може бути у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.

За такі ж дії, які призвели до тяжких наслідків або летальних випадків, порушникам загрожуватиме від 5 до 8 років позбавлення волі.

Міські, сільські та селищні ради, на своїх територіях, можуть самостійно приймати рішення, які забезпечуватимуть дотримання карантину. Ці рішення є обов'язковими до виконання. Ті особи, які ці рішення не виконуватимуть, будуть притягуватися до адміністративної та кримінальної відповідальності.



Що заборонено в Україні через карантин / Інфографіка 24 каналу