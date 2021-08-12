На Украину надвигается "африканская жара": синоптики предупреждают об опасности

Украинцы еще недолго смогут наслаждаться комфортной температурой. Ведь, как предупреждают синоптики, уже с 16 августа Украину посетит настоящая жара африканского происхождения.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, еще уже с понедельника, 16 августа, следует ожидать +30 ... +35 градусов.

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Какой будет погода в ближайшие дни

По прогнозу Диденко, 13 августа температура воздуха будет комфортной. Столбики термометров покажут +24 ... +29 градусов. В то же время дожди в большинстве областей Украины маловероятны. Только на Востоке и юго-востоке близость атмосферного фронта может повлечь локальные короткие грозовые дожди.

Погода в Киеве 13 августа будет солнечной сухой и теплой. Днем воздух прогреется до +26 ... +27 градусов. Осадков в столице точно не будет.

Жара придет с 16 августа

Как отметила Диденко, такая комфортная картинка повисит в нашей украинской синоптической гостиной еще пару дней. А уже с 16 августа в Украину начнет заходить жара африканского происхождения.



На Украину надвигается жара / Фото Натальи Диденко

Ситуация в Европе

Стоит напомнить, что аномальная жара уже пришла в Европу. Там столбики термометров достигли рекордной отметки – +48,8 градуса. Этот показатель является новым рекордом за все время инструментальных наблюдений не только Италии, а также и всей Европы.

Текст публикации синоптика Натальи Диденко:

Взгляните на эту прогностическую температурную карту на завтра, 13 августа, и спешите насладиться комфортной погодой. Поскольку в пятницу воздух будет замечательным, в течение дня +24 ... +29 градусов. Такая комфортная картинка повисит в нашей украинской синоптической гостиной еще пару дней, а уже с понедельника, с 16 августа, в Украине начнет заходить жара африканского происхождения. Придут +30 +35 градусов.

Дожди завтра в большинстве областей Украины маловероятны, антициклон. Только на Востоке и юго-востоке близость атмосферного фронта может повлечь локальные короткие грозовые дожди. В Киеве пятница будет солнечной сухой и теплой. Днем столбики термометров бегать, как дети, вблизи +26 ... +27 градусов.

Маковей и ближайшее воскресенье обещают такую ​​же прекрасную погоду, солнечную и не жаркую. Поэтому перед грядущей жарой побудьте больше на воздухе, помогите прекрасной синоптической ситуации разумным и приятным отдыхом, чистой поляной после себя, меньше огня, меньше тяжелой пищи, больше радости от простых вещей.