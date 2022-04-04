161 детская жизнь прервалась из-за действий россиян в Украине
Источник:Офис генпрокурора
Уже 161 ребенок погиб в Украине из-за вооруженной агрессии по состоянию на 4 апреля. Ранены из-за преступных действий врага еще 264 несовершеннолетних.
Такие страшные цифры озвучили ювенальные прокуроры. Они отметили, что всего из-за войны пострадали 425 детей.
Актуально Мариуполь – уже не ключевая точка для россиян, потому они уничтожают все вокруг, – советник мэра
Эти данные не являются окончательными, – ювенальный прокурор
В Офисе генпрокурора говорят, что эти данные не являются окончательными, ведь всей информации с мест ведения боевых действий и оккупированных территорий нет.
Количество пострадавших детей по областям:
- Киевская – 75,
- Донецкая – 78,
- Харьковская – 59,
- Черниговская – 49,
- Николаевская – 34,
- Луганская – 31,
- Запорожская – 22,
- Херсонская – 29,
- Киев – 16,
- Сумская – 16,
- Житомирская – 15.
Лишь за несколько последних дней прокуроры рассказали о нескольких жутких случаях. Так, 2 апреля был ранен 9-летний ребенок во время обстрелов российскими оккупантами Угледара Донецкой области. На следующий день враг обстрелял Николаев, пострадали 11 человек, среди них – ребенок. Также 3 апреля под вражеским огнем в Харькове пострадали 3 несовершеннолетних.Обратите внимание! Из-за бомбардировок и обстрелов повреждены 869 учебных заведений. 83 из них разрушены до основания.
Стоит посмотреть: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 4 апреля