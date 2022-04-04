161 детская жизнь прервалась из-за действий россиян в Украине

4 апреля 2022 , 08:25
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Источник:

Офис генпрокурора

Уже 161 ребенок погиб в Украине из-за вооруженной агрессии по состоянию на 4 апреля. Ранены из-за преступных действий врага еще 264 несовершеннолетних.

Такие страшные цифры озвучили ювенальные прокуроры. Они отметили, что всего из-за войны пострадали 425 детей.

Актуально Мариуполь – уже не ключевая точка для россиян, потому они уничтожают все вокруг, – советник мэра

Эти данные не являются окончательными, – ювенальный прокурор

В Офисе генпрокурора говорят, что эти данные не являются окончательными, ведь всей информации с мест ведения боевых действий и оккупированных территорий нет.

Количество пострадавших детей по областям:

  • Киевская – 75,
  • Донецкая – 78,
  • Харьковская – 59,
  • Черниговская – 49,
  • Николаевская – 34,
  • Луганская – 31,
  • Запорожская – 22,
  • Херсонская – 29,
  • Киев – 16,
  • Сумская – 16,
  • Житомирская – 15.

Лишь за несколько последних дней прокуроры рассказали о нескольких жутких случаях. Так, 2 апреля был ранен 9-летний ребенок во время обстрелов российскими оккупантами Угледара Донецкой области. На следующий день враг обстрелял Николаев, пострадали 11 человек, среди них – ребенок. Также 3 апреля под вражеским огнем в Харькове пострадали 3 несовершеннолетних.

Обратите внимание! Из-за бомбардировок и обстрелов повреждены 869 учебных заведений. 83 из них разрушены до основания.

Стоит посмотреть: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 4 апреля

 

Автор: Ірина Пундор