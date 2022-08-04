Уничтоженный пункт управления врага и взрывы возле Антоновского моста: главное за 162-й день войны

На Востоке продолжается обострение ситуации – российские захватчики бросили все силы, чтобы продвинуться в Бахмут. Также оккупанты продолжают ракетами обстреливать мирные города, убивая гражданских украинцев.

24 канал собрал самые главные новости на 162-й день полномасштабной войны России против Украины. Происходящее на поле боя и в украинских городах сегодня, 4 августа, рассказываем ниже.

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05:47 Великобритания планирует выделить для Украины 3 миллиарда фунтов. Деньги направят на армию, а также на восстановление Украины.

05:07 Владимир Зеленский ищет прямой диалог с главой Китая Си Цзиньпином. Наш президент заявил, что хочет поговорить, чтобы в КНР пересмотрели, как относятся к России.

04:01 Красный Крест заявил, что не может и не обеспечил безопасность украинским пленным. А при взятии защитников Мариуполя в плен выступил в роли "нейтрального посредника".

01:41 В районе железнодорожного Антоновского моста в Херсоне в ночь на 4 августа начался пожар. Вероятно, по нему нанесли удар. Также начались взрывы в оккупированных Донецке и Макеевке.

01:37 ОК "Юг" сообщило, что в Чернобаевке Вооруженные Силы Украины ликвидировали вражеский пункт управления. Он принадлежал 22 армейскому корпусу береговых войск черноморского флота оккупантов. Враг потерял технику и личный состав.

00:16 Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что россияне не возьмут Краматорск и Славянск. Но, по его мнению, по этим городам будут бить беспощадно. Поэтому людям нужно эвакуироваться.