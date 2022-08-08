Уничтоженные склады на Юге, обстрелы Днепропетровщины: основное за 166 день войны

Украина уже 166 дней продолжает борьбу с россией, которая терроризирует украинский народ и стремится захватить нашу территорию. российский режим сдерживают украинские военные и санкции западных партнеров.

В одном материале 24 канал собрал самые важные события 8 августа. О том, что происходило на войне, в политике и дипломатии – читайте ниже.

03:09 На Юге, в Центре и на Волыни звучали сирены воздушной тревоги.

02:52 На временно оккупированных территориях россияне распространяют фейки, что якобы во время освобождения территорий будут "массовые обстрелы со стороны ВСУ". Цель такой пропаганды – посеять панику среди украинцев.

02:44 Авиация ВСУ нанесла 3 удара по скоплению вражеского вооружения и техники и опорному пункту в Херсонском районе, и еще одному опорному пункту в Бериславском.

Потери врага:

24 российских оккупанта;

1 танк Т-62;

5 единиц другой бронированной и автомобильной техники;

склад боеприпасов в районе Чаривного в Бериславском районе.

02:26 Во время тревоги в Харьковской области слышали взрывы. Они словно звучали за пределами самого Харькова. Однако официальных комментариев пока нет.

Также враг обстрелял Марганец в Днепропетровской области.