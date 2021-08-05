"Правительство дарит 17 тысяч гривен за опрос": полиция предупреждает о мошенничестве

В социальных сетях в течение последнего месяца украинцам обещают 17 тысяч гривен от правительства за обычное участие в опросе. И киберполиции просит не вестись – это старая мошенническая схема.

С начала августа 2021 департамент киберполиции начал получать обращения граждан о неприятном "вознаграждение" за участие в опросе – с их банковских карточек начали исчезать деньги.

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Как работает схема

В социальных сетях злоумышленники распространяют предложение об участии в опросе. За это Кабинет Министров Украины будто раздает по 17 тысяч гривен каждому.

В распространенном сообщении видео – якобы сюжет одного из украинских телеканалов. В нем вместо журналистки робот женским голосом рассказывает о возможности "безумной халявы".

После прохождения опроса у граждан просят ввести данные банковской карты, чтобы "начислить вознаграждение".

Впрочем, после этого мошенники получают доступ к банковским картам украинцев и используют эту информацию в своих корыстных мотивах.

Киберполиции призывает граждан критически оценивать информацию по поводу предоставления различных финансовых выплат или подарков,

– говорится в сообщении МВД.