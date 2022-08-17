Враг обстреливает города, а ВСУ контролируют 45% Донбасса: главное за 175 день войны

Герои ВСУ продолжают защищать Украину. Они освобождают населенные пункты и наносят оккупантам значительные потери.

Еще один день приближает Украину к победе. О главных событиях 17 августа читайте в материале 24 канала.

Читайте также Зачем на Запорожье создали военную комендатуру: объяснение главы ОВА

05:03 Ночью 17 августа оккупанты нанесли по Одесской области ракетный удар. Во время атаки почти по всей Украине объявляли воздушную тревогу.

В местных телеграм-каналах писали, что, вероятно, в области было 2 "прилета". Информация об этом появилась около 3:20.

В результате одного из них возник сильный пожар. Местные жители видели яркое воспламенение и дым. Впрочем, эта информация официально не подтверждена.

04:42 В Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы. Предварительно было известно, что взрывы раздавались за городом.

03:35 Российские оккупанты планировали перебрасывать с Майского ракетные комплексы в южные регионы Украины, временно оккупированные.

02:01 В ночь на 17 августа в Николаеве слышали звуки взрывов. В области объявляли воздушную тревогу. Потом появилась информация о звуках взрывов в Херсоне.

01:54 Украинские военные контролируют 45% территории Донецкой области. При этом россияне планировали захватить ее несколько месяцев назад. Такой результат гарантируют армия, развитая мощная линия обороны и оружие, предоставленное партнерами.