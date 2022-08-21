Взрывы в Харькове, Одессе и Николаеве и безумные потери врага на Юге: основное за 179 день войны

ВСУ от 24 февраля отражают масштабные атаки россиян. Враг несет все больше потерь.

Самые горячие бои идут на Востоке и Юге. О ситуации на передовой и других важных событиях читайте в материале 24 канала.

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05:43 В Харьковской области усилили комендантский час. До 25 августа она будет начинаться раньше – в 19.00. А причиной этого решения является День Независимости, который враг может использовать для того, чтобы совершить очередной теракт против мирного населения нашего государства.

04:49 Заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич намекнул на пятую статью НАТО. Это произошло после того, как россия привезла под Калининград гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Таким образом чиновник решил напомнить, что государство защищено от любых угроз со стороны страны-агрессора.

03:03 По всей Украине звучала воздушная тревога. Во время нее сообщали о взрывах, которые слышали в Одесской области.

02:32 В ОК "Юг" поделились информацией о ситуации в регионе за минувшие сутки. Там нашим военным удалось уничтожить склады боеприпасов оккупантов в Чернобаевке, а также Старицах. Кроме того, враг понес немалые потери, в частности:

75 захватчиков,

корпусная самоходная пушка "Гиацинт-С",

2 вражеских танка Т-72,

6 единиц бронированной техники.

01:35 Беспокойной была ночь для нескольких городов Украины. Враг открывал огонь по Харькову, Николаеву и Никополю. Там слышали взрывы.

00:32 Тем временем под Москвой взорвался внедорожник с дочерью главного "идеолога путина" александра дугина. Известно, что водитель погиб на месте. Также есть информация, что такая же участь постигла дочь самого идеолога. Кроме того, стало известно, что дугин должен был ехать с ней в автомобиле, но в последний момент он сел в другой автомобиль.

00:19 министр обороны россии сергей шойгу заявил о начале серийного производства ракет "Циркон". Отметим, что это гиперзвуковые снаряды противника. Кроме того, в стране-агрессора продолжат выпускать более старшую модель – "Кинжал".