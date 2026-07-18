Из-за угрозы со стороны беспилотников: Финляндия ограничила движение в Финском заливе

Финляндия временно ограничила движение по морю и воздушным путям в восточной части Финского залива. К такому решению в стране пришли из-за угрозы со стороны дронов.

Об этом сообщает национальная телерадиовещательная компания Финляндии Yle.

Что известно об ограничениях движения в Финском заливе?

В Минобороны Финляндии сообщили, что ограничения на движение судов действовали с 05:45 до примерно 09:00. Одновременно военные временно закрыли и часть воздушного пространства.

По словам оборонного ведомства, такие меры носили превентивный характер и были направлены на защиту гражданского населения и обеспечение возможности перехвата беспилотников.

При этом ни один дрон не нарушил воздушное пространство Финляндии. Как сообщает Fintraffic, для судоходства временно закрыли акваторию вблизи города Котки.

Кроме того, страна усилила систему противовоздушной обороны: жители юго-востока могли слышать полеты истребителей, патрулировавших приграничные районы.

Последний подобный инцидент в Финляндии произошел в мае, когда недалеко от российской границы зафиксировали неизвестный беспилотник. По данным местных СМИ, это был уже пятый подобный случай, ранее же на юго-востоке страны также обнаруживали дроны, которые могли использоваться для операций вблизи границы с Россией.

К слову, напряженность между Финляндией и Россией продолжает нарастать. Это сказывается, в частности, на тех мерах, к которым прибегают страны непосредственно на границе. 9 июля Финляндия официально получила от России уведомление о временной приостановке движения на нескольких железнодорожных пунктах пропуска, в частности на направлениях Вартиус – Люття, Ниирала – Вяртсиля и Иматра – Светогорск.

В то же время все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией остаются закрытыми из-за риска гибридного миграционного давления. Кроме того, правительство предлагает продлить действие закона о пограничной безопасности до конца 2028 года.