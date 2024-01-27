18 лет назад Украина уничтожила свой последний бомбардировщик Ту-22М3
Источник:"Полтава"
В Украине 18 лет назад был уничтожен последний бомбардировщик Ту-22М3. Именно такие самолеты использует страна-агрессорка для того, чтобы обстреливать украинскую территорию.
27 января 2006 уничтожили последний бомбардировщик Ту-22М3. Это сделали в рамках соглашения "О ликвидации стратегического ядерного оружия и оружия массового поражения".
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Украина присоединилась к принципам безъядерности
Свой последний вылет самолет совершил в 1993 году. Украина получила также 130 ракет РС-18 (СС-19) после того., как русский альянс распался. Кроме этого, наше государство имело на вооружении 44 тяжелых бомбардировщика, оснащены 1068 крылатыми ракетами воздушного базирования большой дальности.
Согласно условиям Договора СТАРТ-1 за 220 носителями закрепили 1944 ядерных заряда.
Украина, Белоруссия и Казахстан в 1992 году подписали Лиссабонский протокол. После этого их объявили странами, не имеющих ядерного оружия. Лидеры влиятельных государств настояли на решении этого вопроса.
Принципы безъядерности были заложены в Декларации о государственном суверенитете Украины, который был принят Верховным Советом УССР 16 июля 1990 года. 14 января 1994 на встрече в Москве президенты Украины, США и России подписали трехстороннее заявление. в соответствии с ней Украина стала безъядерным государством.
16 ноября 1994 г. Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. таким образом, Украина закрепила свое намерение отказаться от ядерного оружия.
В декабре 1994 года Украина, Россия, Великобритания и США подписали Будапештский меморандум. Согласно этому документу, эти государства должны гарантировать независимость и суверенитет Украины в границах 1991 года. Они должны были воздерживаться от любых проявлений агрессии по отношению к Украине. В частности, от экономического давления.
Через 20 лет Россия нарушила это соглашение и развязала гибридную войну в 2014 году.
Россияне используют Ту-22М3
- С 29 декабря 2023 года россияне вернулись в практику нанесения массированных ракетных ударов по Украине., в том числе с помощью дальних бомбардировщиков Ту-22м3. Цель таких атак– террор украинцев и истощение нашей ПВО.
- Утром 23 января во время очередного массированного ракетного обстрела россияне применили дальние бомбардировщики Ту-22м3., чтобы атаковать Украину ракетами Х-22 По данным Воздушных сил, враг запустил 8 таких ракет в направлении Сумской и Харьковской областей. В целом для атаки враг использовал 41 средство воздушного приступа., из которых 21– уничтожено. К несчастью, ракеты Х-22 сбить практически невозможно, поэтому ни одной из 8 ракет в это утро уничтожить не удалось.
- Ночью 22 июня 2023 года Россия по бомбардировщикам Ту-22м3 из акватории Азовского моря совершили пуски трех крылатых ракет Х-22. Также оккупанты атаковали "Кинжалами" и "Шахедами".