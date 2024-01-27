18 лет назад Украина уничтожила свой последний бомбардировщик Ту-22М3

В Украине 18 лет назад был уничтожен последний бомбардировщик Ту-22М3. Именно такие самолеты использует страна-агрессорка для того, чтобы обстреливать украинскую территорию.

27 января 2006 уничтожили последний бомбардировщик Ту-22М3. Это сделали в рамках соглашения "О ликвидации стратегического ядерного оружия и оружия массового поражения".

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Украина присоединилась к принципам безъядерности

Свой последний вылет самолет совершил в 1993 году. Украина получила также 130 ракет РС-18 (СС-19) после того., как русский альянс распался. Кроме этого, наше государство имело на вооружении 44 тяжелых бомбардировщика, оснащены 1068 крылатыми ракетами воздушного базирования большой дальности.

Согласно условиям Договора СТАРТ-1 за 220 носителями закрепили 1944 ядерных заряда.

Украина, Белоруссия и Казахстан в 1992 году подписали Лиссабонский протокол. После этого их объявили странами, не имеющих ядерного оружия. Лидеры влиятельных государств настояли на решении этого вопроса.

Принципы безъядерности были заложены в Декларации о государственном суверенитете Украины, который был принят Верховным Советом УССР 16 июля 1990 года. 14 января 1994 на встрече в Москве президенты Украины, США и России подписали трехстороннее заявление. в соответствии с ней Украина стала безъядерным государством.

16 ноября 1994 г. Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. таким образом, Украина закрепила свое намерение отказаться от ядерного оружия.

В декабре 1994 года Украина, Россия, Великобритания и США подписали Будапештский меморандум. Согласно этому документу, эти государства должны гарантировать независимость и суверенитет Украины в границах 1991 года. Они должны были воздерживаться от любых проявлений агрессии по отношению к Украине. В частности, от экономического давления.

Через 20 лет Россия нарушила это соглашение и развязала гибридную войну в 2014 году.

Россияне используют Ту-22М3