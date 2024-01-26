Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что украинская сторона, в частности, Генштаб и ГУР предоставили взвешенные заявления, которые базировались на фактах. Он подчеркнул, что комментировать ситуацию можно только тогда, когда точно владеешь информацией.
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Чего стремилась Россия в инциденте с Ил-76
По словам Михаила Подоляка, страна-агрессор не получила никаких результатов. Сейчас действительно все говорят об Ил-76, но это не результат, а инструмент.
Результат, который они хотели получить – это, чтобы все сказали, что не будут оказывать Украине военную помощь. По крайней мере, предоставлять ракеты для систем противоракетной обороны. Этот результат был для них очень важен,
– подчеркнул советник главы ОПУ.
Ключевая цель для оккупантов – это не информационная составляющая, хотя ее всегда используют, а уменьшение давления на тактическую и стратегическую авиацию России. Поэтому они находятся в паническом настроении.
Враг понимает, что если у Украины будет большее количество качественного высокотехнологичного оружия с большим радиусом действия, то он потеряет свои последние преимущества, которые сегодня все еще есть. В частности, речь идет о ракетном доминировании в воздухе и доминировании тактической авиации, штурмовых вертолетов по линии фронта.
У них было два аргумента – это доминирование в воздухе и количественное преимущество учитывая мобилизованную и старую технику. Вот если первый вариант убрать, то второй будет тоже проще решить. Если они не будут доминировать в воздухе, то не смогут перехватывать все средства дальнего поражения,
– подчеркнул Подоляк.
Однако Россия не получила желаемых результатов в рамках этой условной информационной спецоперации. Украина осторожно подходит к комментированию тех или иных фактов, потому что прежде всего их нужно иметь, чтобы говорить профессионально.
Если бы мы, не имея доступа к фактам, начали сразу выдвигать какие-то версии, это выглядело бы несколько странно. Будто мы так же играем в информационные фейковые компании, как Россия,
– добавил Подоляк.
Было ли падение самолета попыткой отвлечь внимание
В Республике Башкортостан 15 января вспыхнули массовые протесты. Постепенно силовики их разогнали, впрочем, недовольные остаются. Их все еще ищут и задерживают. Такое отвлечение внимания на другие темы – является примитивной российской технологией.
Безусловно, таким образом, они существенно увеличивают информационные цитирования именно этого инцидента (падение Ил-76 – 24 Канал). Поэтому все, что касается тех или иных протестных проявлений, отходит на второй, третий план,
– подчеркнул советник главы ОПУ.
Он добавил, что сегодня Россия строит на своей территории ГУЛАГ. Ее граждане могут только молча работать за небольшие средства или молча идти и мобилизоваться, чтобы убивать людей на чужой территории. Это классический Советский Союз.
"Они понимают, что сегодня мы живем в информационной эпохе, поэтому ищут возможности, чтобы повлиять на общественное мнение европейских стран и общественное мнение своей страны. Но свою страну хотят дальше держать в страхе, а для европейцев хотят создать впечатление, что воюют две стороны одинаково – Россия что-то нарушает, но и Украина якобы тоже", – рассказал Михаил Подоляк.
Так оккупанты хотят, чтобы Украине никто не помогал. Когда-то это было стандартной практикой Советского Союза, а теперь ее повторяет современная Россия.
Самолет ИЛ-76 упал под Белгородом: главное
- Около 11 часов утра 24 января стало известно, что в Белгородской области упал военный самолет. На место происшествия выехал губернатор и сотрудники МЧС. Впоследствии российская сторона сообщила, что на борту было 63 человека, которых якобы везли на обмен. Все они погибли. Обломки воздушного судна разлетелись на несколько километров.
- В ГУР прокомментировали падение самолета, подчеркнув, что фактов, которые бы подтверждали, что в самолете были украинские военнопленные, – нет. Однако 24 января действительно готовился большой, юбилейный обмен. Все договоренности по его подготовке Украина выполнила. Со своей стороны, российская сторона не сообщила, каким образом будет доставлять пленных, хотя именно она гарантирует их безопасность.
- На личный контроль этот инцидент взял Президент Украины Владимир Зеленский. Он заметил, что россияне уже не впервые играют с эмоциями людей, такая практика для них привычна. Зеленский добавил, что наше государство будет настаивать на международном расследовании падения Ил-76.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сравнил ситуацию с терактом в Еленовке в июле 2022 года. Реакция россиян схожа в обоих случаях, они ведь сразу начали обвинять Украину. Так же по-прежнему, оккупанты заявляют, что виной всему якобы западное оружие. А насчет "списков" пленных, то, по мнению Лубинца, они могут являться элементом информационной кампании против нашей страны.