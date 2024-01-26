Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что украинская сторона, в частности, Генштаб и ГУР предоставили взвешенные заявления, которые базировались на фактах. Он подчеркнул, что комментировать ситуацию можно только тогда, когда точно владеешь информацией.

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Чего стремилась Россия в инциденте с Ил-76

По словам Михаила Подоляка, страна-агрессор не получила никаких результатов. Сейчас действительно все говорят об Ил-76, но это не результат, а инструмент.

Результат, который они хотели получить – это, чтобы все сказали, что не будут оказывать Украине военную помощь. По крайней мере, предоставлять ракеты для систем противоракетной обороны. Этот результат был для них очень важен,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Ключевая цель для оккупантов – это не информационная составляющая, хотя ее всегда используют, а уменьшение давления на тактическую и стратегическую авиацию России. Поэтому они находятся в паническом настроении.

Враг понимает, что если у Украины будет большее количество качественного высокотехнологичного оружия с большим радиусом действия, то он потеряет свои последние преимущества, которые сегодня все еще есть. В частности, речь идет о ракетном доминировании в воздухе и доминировании тактической авиации, штурмовых вертолетов по линии фронта.

У них было два аргумента – это доминирование в воздухе и количественное преимущество учитывая мобилизованную и старую технику. Вот если первый вариант убрать, то второй будет тоже проще решить. Если они не будут доминировать в воздухе, то не смогут перехватывать все средства дальнего поражения,

– подчеркнул Подоляк.

Однако Россия не получила желаемых результатов в рамках этой условной информационной спецоперации. Украина осторожно подходит к комментированию тех или иных фактов, потому что прежде всего их нужно иметь, чтобы говорить профессионально.

Если бы мы, не имея доступа к фактам, начали сразу выдвигать какие-то версии, это выглядело бы несколько странно. Будто мы так же играем в информационные фейковые компании, как Россия,

– добавил Подоляк.

Было ли падение самолета попыткой отвлечь внимание

В Республике Башкортостан 15 января вспыхнули массовые протесты. Постепенно силовики их разогнали, впрочем, недовольные остаются. Их все еще ищут и задерживают. Такое отвлечение внимания на другие темы – является примитивной российской технологией.

Безусловно, таким образом, они существенно увеличивают информационные цитирования именно этого инцидента (падение Ил-76 – 24 Канал). Поэтому все, что касается тех или иных протестных проявлений, отходит на второй, третий план,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Он добавил, что сегодня Россия строит на своей территории ГУЛАГ. Ее граждане могут только молча работать за небольшие средства или молча идти и мобилизоваться, чтобы убивать людей на чужой территории. Это классический Советский Союз.

"Они понимают, что сегодня мы живем в информационной эпохе, поэтому ищут возможности, чтобы повлиять на общественное мнение европейских стран и общественное мнение своей страны. Но свою страну хотят дальше держать в страхе, а для европейцев хотят создать впечатление, что воюют две стороны одинаково – Россия что-то нарушает, но и Украина якобы тоже", – рассказал Михаил Подоляк.

Так оккупанты хотят, чтобы Украине никто не помогал. Когда-то это было стандартной практикой Советского Союза, а теперь ее повторяет современная Россия.

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