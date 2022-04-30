18-летний киевлянин обманывал людей и обещал вывезти из Мариуполя

Молодой житель Киева решил улучшить свое финансовое положение преступным способом. Не имея никакого транспорта, он обещал находящимся в блокаде мариупольцам эвакуацию.

Пока идет героическая оборона Мариуполя, некоторые решили воспользоваться безвыходным положением местных мирных жителей. Оккупанты блокируют организованную эвакуацию из города, выехать в безопасное место крайне тяжело.

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Задержание злоумышленника

18-летний киевлянин решил воспользоваться безысходностью мариупольцев и жителей других городов, где продолжаются боевые действия. Не имея никакого транспорта, он публиковал в Telegram-каналах информацию о том, что является перевозчиком и может помочь людям выехать из Мариуполя. За свои "услуги" он требовал предоплату на сумму от 500 до 3000 гривен. Средства он требовал сбросить на банковскую карту. Таким образом, ему удалось обмануть как минимум 15 мариупольцев.

Киберполиция установила его личность, правоохранители произвели задержание мошенника. Окончательная сумма ущерба устанавливается. При задержании у него обнаружили SIM-карты, список жертв и суммы их переводов, а также банковские карты.

Киевлянину объявили подозрение в мошенничестве, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Ситуация в Мариуполе: коротко

Героическая оборона Мариуполя продолжается. Невероятно отважные воины показали, в каких адских условиях противостоят врагу.

Оккупанты нанесли по "Азовстали" аж 50 авиаударов, враг бьет по предприятию из всего оружия, которое есть в его арсенале.

В результате нанесенного удара по госпиталю ранения получили не менее 600 человек.

В Запорожье должна прибыть координатор системы ООН Оснат Лубрани. Ее задача – подготовка эвакуации людей из Мариуполя.

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