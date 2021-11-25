18 организаций призвали Зеленского не назначать судей, которых предложил ВСП

Общественные организации обратились к Владимиру Зеленского относительно кандидатур судей, поданных ВРП. Речь идет о тех служителях Фемиды, которые имеют отрицательное заключение Общественного совета добропорядочности.

Представители Фонда DEJURE и еще 17 организаций настаивают на том, чтобы президент Украины ни в коем случае не назначал этих кандидатов на должности судей бессрочно.

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Заметим, что 18 ноября Высший совет правосудия вместе с судейскими и адвокатскими организациями обратился к Зеленскому с просьбой назначить судей якобы для решения кадрового кризиса в украинских судах.

Аж 91 из 135 судей, представленных президенту ВСП, имеют негативное заключение Общественного совета добропорядочности и не прошли квалификационное оценивание.

Статья 127 Конституции предусматривает, что на должность судьи назначаются только компетентные и добропорядочные граждане. Для установления соответствия этим критериям введена специальная процедура – квалификационное оценивание судей с участием Общественного совета добропорядочности,

– напомнили в Фонде DEJURE.

Следовательно, только тех судей, которые подтвердили соответствие занимаемой должности, можно назначать на должность бессрочно.

Какова процедура назначения судьи

Для того, чтобы назначить лицо судьей, за это должны проголосовать 11 членов Высшей квалификационной комиссии судей, что не работает с 2019 года. Назначение судей без такой процедуры является незаконным.

Фактически, Высший совет правосудия призывает президента Украины грубо нарушить украинское законодательство,

– объясняют представители общественной организации.

Среди кандидатов есть одиозные судьи

Как подчеркнули в Фонде DEJURE, среди кандидатур, представленных ВСП, есть одиозные судьи, как:

Судья Майдана Виктор Кицюк , который преследовал протестующих за поездку в Межигорье. 26 июня 2018 года ВККС прекратила оценивание Кицюка, то есть он даже не завершил тестирование и не проходил собеседование.

, который преследовал протестующих за поездку в Межигорье. 26 июня 2018 года ВККС прекратила оценивание Кицюка, то есть он даже не завершил тестирование и не проходил собеседование. Судья Эдуард Бовкун, которого еще в 2010 году поймали на взятке, судили, сомнительно закрыли дело, и с тех пор он не осуществляет правосудие. Общественность обращалась в Высший совет правосудия с требованием прекратить нарушать закон, но без результата.

Учитывая это, общественные организации призывают президента оставить без рассмотрения представление Высшего совета правосудия о назначении на должность лиц, в отношении которых нет решения о соответствии их занимаемой должности.

Под соответствующим документом поставили подписи представители: