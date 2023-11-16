В конце концов, украинским защитникам неба удалось уничтожить большинство беспилотников врага. Из-за работы сил противовоздушной обороны в нескольких областях раздавались мощные взрывы.

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Сколько "Шахедов" сбили во время атаки

В Воздушных силах отметили, что в ночь на 16 ноября 2023 года россияне запустили свои "Шахеды" с юго-восточного направления. В частности, это было из района города Приморско-Ахтарск в стране-агрессоре.

Поэтому во многих регионах звучали сигналы воздушной тревоги. Кроме того, там тоже работала противовоздушная оборона нашего государства.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожены 16 вражеских беспилотников,

– говорится в сообщении Воздушных сил.

Кроме того, по данным Воздушных сил, для противодействия вражеским воздушным объектам были привлечены подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация, а также зенитные ракетные подразделения.

Также в Воздушных силах рассказали, что вечером 15 ноября в Полтавской области уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Наконец около полуночи 16 ноября россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в Харьковской области зенитными управляемыми ракетами С-300. По предварительным данным обошлось без жертв и пострадавших.

Напоследок в Воздушных силах отметили, что продолжают удерживать небо от угроз. Военные отметили, что вместе украинцы обязательно победят российских захватчиков.

Что известно об атаке Украины "Шахедами"