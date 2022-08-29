"Хлопок" на оккупированных территориях и партизаны в Луганской области: основное за 187 день войны

Захватчики оккупировали часть Юга и пытаются захватить новые территории на Востоке. Украинские защитники отбивают атаки противника уже 187 дней.

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05:40 Руководитель Луганской ОВА объяснил, что работа партизан в регионе является целым движением. Добавил, что наши бойцы готовят оккупантам "сюрпризы" в Луганской области.

Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты считали, что они глубоко в тылу российской армии. Но иногда то коллаборанты умирали, или у них возникали проблемы с логистикой. Ведь партизанское движение, кроме прочего, расклеивало листовки, проявляло себя и уничтожало логистические инфраструктурные объекты врага.

04:14 В Херсоне ночью 29 августа раздавались очень мощные взрывы. Очевидцы сообщили, что "прилеты" уничтожили вражескую воинскую часть.

По информации очевидцев, сверхточный удар уничтожил вражескую военную часть на Паровозной улице, где было много российских военных. После этого большинство из них пополнили ряды "двухсотых".

03:00 В оперативном командовании "Юг" рассказали, что ситуация в регионе 28 августа была сложной, но контролируемой.

Украинская авиация в течение суток нанесла 8 ударов по российским опорным пунктам и скоплениям вражеской живой силы, вооружения и техники.

В свою очередь ракетно-артиллерийские подразделения скорректировали количество оккупантов на правом берегу Днепра. Подтвержденные потери врага за сутки на Юге составляют:

41 захватчик,

2 беспилотных летательных аппарата,

танк Т-72,

РСЗО "Ураган",

зенитно-пушечный ракетный комплекс "Панцирь-С1",

самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С",

станция радиоэлектронной борьбы,

6 единиц автобронетехники.

02:09 Сутки 29 августа начались для россиян беспокойно. После полуночи во многих временно оккупированных городах стали сообщать о мощных взрывах. Вероятно, ВСУ снова работают по позициям захватчиков.

В частности, "хлопок" случился в Новой Каховке. По словам местных, там работала ПВО захватчиков. Кроме Новой Каховки, взрывы в очередной раз прогремели и в Антоновке. Также "хлопок" случился в Олешках. Сообщают, что взрывы там были достаточно мощными.

02:04 Городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал, что неподалеку от города раздались взрывы, в результате которых гауляйтеру выбило окна. Речь идет о юрии радьковом.

00:33 После ракетных обстрелов в Сарнах удалось возобновить электроснабжение. Также известно, что все мирные люди уцелели.

Ударной волной в нескольких десятках домов выбило стекло в деревянных окнах, сорвало шифер и двери. Разрушений жилых домов не было, поэтому люди остались в своих домах.