19 "мобиков" из Волгоградской области погибли в один день: их земляки никак не отреагировали

Российские оккупанты продолжают гибнуть на войне против нашего государства. Около двух десятков мобилизованных захватчиков отправились в один день на Концерт к Кобзону, а их "соотечественникам" было безразлично это.

Последняя неделя счетчик счета мертвых оккупантов очень ускорился. Как сообщает блоггер и журналист Денис Казанский, сразу 19 солдат стали "200-ми".

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Российским властям безразлично то, что произошло

Можно только восхищаться тем, как ВСУ удается эффективно и оперативно ликвидировать врага. Известно, что волгоградские мобики были ликвидированы еще 24 октября. Интересно, что российские местные власти до сих пор на это никак не отреагировали.

Местные власти вообще никак не отреагировали на случившееся. Пушечное мясо никто не считает и никто не жалеет. Бабы еще родят. Главное – продолжать бессмысленную войну, потому что сумасшедшему идиоту в Кремле так хочется,

– написал Казанский.

Также он отметил, что путинские воины, вероятно, были ликвидированы с помощью систем HIMARS. Журналист опубликовал скринштоты из российских СМИ, в которых сообщается о смерти военнослужащих.



Мобики из Волгограда погибли на войне, а России это безразлично / Фото из телеграм-канала Дениса Казанского



Ликвидированные оккупанты из Волгограда / Фото с телеграм-канала Дениса Казанского

Успехи ВСУ: актуальная информация о потерях врага

По состоянию на 4 ноября Вооруженным Силам удалось отправить на концерт к Кобзону 74 840 оккупантов. Только за последние сутки украинские солдаты ликвидировали 840 врагов. Также наша армия уничтожила:

Танков – 2 750 (+16 за прошедшие сутки) единиц;

боевых бронированных машин – 5580 (+28) единицы;

артиллерийских систем – 1772 (+17) единиц;

РСЗО – 391 (+1) единиц;

средств ПВО – 201 (+3) единица;

самолетов – 277 единиц;

вертолетов – 258 единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1450 (+8) единиц;

крылатых ракет – 397 единиц;

кораблей и катеров – 16 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4174 (+12) единицы;

специальной техники – 155 единиц.

Кроме того, в сети появилось видео, как украинский военнослужащий с очень близкого расстояния уничтожает российский танк. На кадрах видно, как украинский защитник вышел из-за деревьев на открытую местность и выстрелил по вражеской технике. Бойцу понадобился только один выстрел, чтобы российский танк вспыхнул.

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