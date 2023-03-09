19 воздушных целей: Гуменюк рассказала о сбитых российских ракетах на Юге
Всю ночь 9 марта российский агрессор терроризировал Украину. Однако наши силы ПВО давали отпор врагу и сбили множество ракет и беспилотников.
В общей сложности наша ПВО уничтожила 19 воздушных целей. Об этом сообщила руководитель Объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Что известно об уничтожении ракет на Юге
По словам Гуменюк, враг распределил ракеты на две волны, а также пытался отвлекать украинскую ПВО. Оккупанты запускали ракеты Х-22, Х-101, Х-59 и "Калибры", направленные на объекты критической инфраструктуры.
Так, 9 ракет сбили над Николаевщиной, над Одесской областью – уничтожили 6 ракет и один беспилотник. Также 2 ракеты ликвидировали над Херсонщиной.