193 украинских воина вернулись домой

В рамках обмена с российской стороной домой наконец вернулись 193 украинских воина, которые защищали Украину на разных направлениях.

Соответствующую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Кого вернули в рамках обмена?

Президент сообщил, что в рамках обмена в Украину вернули военных из ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции, Государственной специальной службы транспорта, которые противостояли россиянам на разных направлениях.

В частности, они защищали страну на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Курском направлениях. В то же время сообщают, что власть обеспечит реинтеграцию героев в общество после длительной изоляции.

По его словам, среди возвращенных лиц есть и те, на кого Россия ранее завела уголовные дела. Среди них, в частности, им раненые. Владимир Зеленский отметил, что продолжается работа по возвращению и других военнопленных.

Важно, что обмены есть и что наши люди возвращаются домой. Я благодарю всех, кто работает ради обменов. Каждому подразделению, который на фронте обеспечивает пополнение обменного фонда для Украины. Благодарен всем партнерам, которые помогают в этом,

– написал он.

Кадры из обмена 24 апреля 2026 года / Владимир Зеленский

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в свою очередь сообщил, что сегодняшнее мероприятие стало продолжением Пасхального обмена между обеими сторонами и реализации соответствующих договоренностей.

"Большинство освобожденных незаконно удерживались на территории Чечни. Против части из них были сфабрикованы уголовные дела, что является нарушением Женевских конвенций", – рассказали там детали обмена.

Самому молодому из освобожденных военнопленных исполнилось 24 года, он находился в плену с 2023 года. Возраст самого старшего защитника 60 лет. Указывают, что все возвращенные бойцы пройдут полный медицинский осмотр и реабилитацию.

Особенность нынешнего обмена заключается в том, что удалось вернуть из плена ребят 2000-х годов рождения, а также защитников с ранениями,

– добавили в штабе.

Кстати. Накануне, несмотря на то что в последнее время не было трехсторонних переговоров с российской и американской делегациями, президент сообщал, что в ближайшее время возможен новый обмен военнопленными.

