Атака ВСУ возле Балаклеи, вражеский удар по дому в Славянске: главное о 196 дне войны

В Украине продолжается 196 день полномасштабной войны. Российская армия и дальше наступает на Востоке, однако ВСУ отбивают ее атаки.

Главное об еще одном дне войны в Украине – читайте в материале 24 канала. Мы собрали основные новости со всех фронтов.

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17:45 В Новой Гусарке, что под Балаклеей Харьковской области, наши ВСУ сняли красное знамя, которое повесили там оккупанты.

Как ВСУ снимали вражеский флаг: смотрите видео

17:02 Украинские силы освободили Байрак в Харьковской области.

Освобожденный населенный пункт: смотрите видео

16:44 Валерий Залужный заявил, что на сотрудничество с партнерами и предоставление нам оружия влияют два фактора. Первый состоит в ложных представлениях о масштабах русско-украинской войны.

16:17 Валерий Залужный признал удары ВСУ по временно оккупированному Крыму. Он отметил, что контроль над полуостровом – основа успеха на Юге и даже на Востоке.

16:02 В районе Голой Пристани ВСУ уничтожили баржу с оккупантами и боевой техникой. Потери врага – 30 российских военных, 2 боевые машины пехоты, ударный вертолет К-52, 1 склад боеприпасов.

16:01 Валерий Залужный рассказал, что российские захватчики с большой вероятностью постараются выйти на административную границу Донецкой области. Именно это враг и пытается сделать, концентрируя силы в Изюмском и Бахмутском направлениях.

15:58 Европейская комиссия предложила Украине 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи. На это решение уже отреагировал премьер-министр Денис Шмыгаль и поблагодарил за помощь.

15:38 Украинский народ, а также президента Владимира Зеленского выдвинули на премию Сахарова. Все мы, кому приходится противостоять российской агрессии, номинированы в категории "За свободу мысли".

15:32 Секретарь СНБО Алексей Данилов предположил, сколько еще может продолжаться война. Он отметил, что не был бы категоричен в прогнозах относительно того, что противостояние с россией затянется на годы. В то же время отметил, что скоро война тоже не закончится.

15:29 В Украине 7 сентября приступили к тестированию системы оповещения от ГСЧС. Она работает с использованием технологий Cell Broadcast. Сразу же оговоримся, что сегодня работу системы проверяли, поэтому никаких угроз нет.

15:21 Наши военные также показали, как им удалось сбить два российских штурмовика Су-25 "Грач". Воздушные суда "приземлили" подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

Наши военные уничтожили еще 2 штурмовика Су-25 "Грач": смотрите видео

15:01 В Украине началась мобилизация автотранспорта. Она предусматривает, что автомобили на нужды ВСУ будут забираться как у предприятий, так и у органов власти и самоуправления, а также у обычных граждан Украины. Оговоримся, что этот процесс не принудительный.

14:54 В ГБР назвали область, в которой больше всего уклонистов. Речь идет о Черновицкой области. В ней правоохранителям удалось заблокировать на границе больше всего каналов для тех, кто хочет избежать службы в армии.

14:27 В разведке Великобритании заметили, что перед оккупантами на Донбассе встала настоящая дилемма. Они либо вынуждены разворачивать резервы для наступления на Бахмут, либо занимать оборонную позицию, но уже на Юге. Так что врагу нужно будет неоднократно обдумать, что делать на фронте.

14:19 В Воздушных силах ВСУ опубликовали видео. На нем можно увидеть, как наши военные успешно попали во вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор" на Херсонщине. Больше он подниматься в небо не будет.

Как ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52: смотрите видео

13:31 В Минобороны официально заявили, что никаких запретов на выезд женщин за границу с 1 октября не будет. Кроме того, ведомство еще ранее отправило в парламент предложения о том, чтобы постановка на воинский учет была добровольной для женщин.

13:11 Аналитики ISW заявили, что ВСУ совершили мощную атаку на врага возле Балаклеи и Вербовки. Оккупантов могло отбросить аж на левый берег реки Северский Донец. Так что теперь у наших военных будут новые возможности для контратак. Добавим, что в Генштабе эту информацию еще не подтвердили.

12:59 По данным британской разведки, самые активные бои сейчас идут:

на Севере, под Харьковом;

на Донбассе;

в Херсонской области.

12:43 В департаменте нацобороны Турции сообщили, что экспорт зерна из Украины продолжается. Из портов вышли еще 4 судна.

12:17 Под завалами разрушенного дома в Славянске, в который попали россияне, остаются не менее 3 человек. Их пытаются спасти.

12:09 Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал о настроениях в городе. По его словам, большая часть населения с нетерпением ждет прихода ВСУ. В то же время некоторые люди, лояльные к оккупантам, со страхом слушают о контрнаступлении.

Также местные опасаются, что город окажется в товарной блокаде. Ведь оккупанты не позволяют поставлять продукты с подконтрольной Украине территории, а пути сообщения врага уже разбиты.

11:50 В Кировоградской области с 12 сентября было решено сократить продолжительность сигнала воздушной тревоги. Теперь об опасности она будет сообщать 5 минут, а об отбое – 1 минуту.

11:23 В Венгрии издали учебник по географии для 8-классников, распространяющий российскую пропаганду. В нем говорится о том, что в Украине есть единственные горы – Карпатские, то есть учебник признал оккупированный Крым русским. Более того, в Карпатах якобы продолжается "гражданская война", а Ужгород и Мукачево – исторические венгерские города. Не обошлось и без лживой трактовки войны в Украине.

В МИД Украины призвали исправить ложь в учебнике.

11:06 На колоннах новой военной техники в оккупированном Мариуполе заметили новые отметки. Враг обозначил свою технику не привычными буквами V и Z, или перечеркнутым кругом, или символом, напоминающим щит.



Новая отметка российской техники / Коллаж 24 канала

10:48 владимир путин выступил с новыми наглыми заявлениями. В частности, диктатор предложил запретить вывоз зерна из Украины. Не обошлось и без упоминания о "спасателях" Донбасса, "злобном" Западе и "страшном режиме" в Киеве.

10:28 ВСУ утром сбили российский Ка-52 "Аллигатор". Вражеская авиация "долеталась" в Херсонской области.

09:55 В Борисполе во время масштабной воздушной тревоги прогремел взрыв, а после того вспыхнул пожар. Местные власти заверили, что "прилетов" не было. Причина в пожаре на предприятии в районе железнодорожного вокзала.

09:26 В Донецкой области, по словам главы ОВА Павла Кириленко, россияне больше всего обстреляли Краматорск, Славянск и Константиновку. Попадания были в медучреждение, многоэтажку, филиал школы и по частному сектору. На месте "прилетов" возникли пожары.

09:25 Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что россияне обстреляли приграничье области:

вечером 6 сентября в Хотинской общине зафиксировали 12 "прилетов" из миномета;

почти в полночь было 18 взрывов в Знобь-Новгородской общине;

около 2 часов ночи было 12 "прилетов" в Миропольской общине.

09:24 С февраля россия получила от продажи энергии 158 миллиардов долларов. Это больше, чем государство-агрессор тратит на ведение войны в Украине. Крупнейшим покупателем россии был Евросоюз, в частности Германия.

09:15 В небе над Днепропетровской областью силы ПВО сбили вражеский беспилотник. Российская авиация осуществляла разведку в Синельниковском районе.

09:11 Своими обстрелами российские оккупанты практически полностью разрушили дом на улице Торской в Славянске Донецкой области. Под завалами здания могут оставаться люди. Спасательная операция продолжается, а количество пострадавших пока неизвестно.

08:48 Потери вражеской армии за сутки:

460 военных,

20 танков,

36 боевых бронированных машин,

15 артиллерийских систем,

4 РСЗО,

самолет,

вертолет,

4 беспилотника,

5 крылатых ракет,

15 единиц автомобильной техники.

08:35 О последствиях обстрелов Никополя рассказал глава райадминистрации Евгений Евтушенко. Он отметил, что оккупанты атаковали Никополь и село Ильинка из РСЗО и ствольной артиллерии. Масштабы разрушений выясняют, но, по предварительным данным, они не являются существенными.

08:32 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал о ситуации в области:

в результате обстрелов Куцурубской общины разрушениям подверглись 6 жилых домов;

в Николаевском районе сбили вражеский беспилотник типа "Орлан-10";

россияне обстреливают Березнеговатскую и Широковскую общины, попадания были за пределами населенных пунктов.

08:31 ВСУ уже полностью разрушили Дарьевский мост. Так что теперь оккупанты больше не могут им пользоваться.

07:59 За прошедшие сутки россияне убили 3 жителей Донецкой области. По словам председателя ОВА Павла Кириленко, жертвы были в Георгиевке, Красногоровке и Парасковиивци. Также известно о 2 пострадавших.

07:49 Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что россияне из "Градов", минометов и тяжелой артиллерии ударили по Никополю и Марганецкой общине. К счастью, никто не пострадал.

07:37 Жители временно оккупированной Новой Каховки заявили о "хлопке" в городе. Столб дыма поднялся над Днепром и ГЭС. Сообщают о 3 "прилетах". Из-за этого россияне даже включили сирены экстренного оповещения.

07:19 Актуальная сводка Генштаба о ситуации на фронте:

за сутки враг нанес более 7 ракетных и 25 авиационных ударов по военным и гражданским объектам Украины;

ВСУ отбили атаки оккупантов возле Григорьевки, Зайцево, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Веселой Долины и Опросного;

Украинская авиация совершила 27 ударов – уничтожила вражеский склад боеприпасов и повредила около 40 опорных пунктов россиян;

подразделения ПВО ликвидировали вражеский самолет Су-25, вертолет Ка-52, БпЛА, 5 крылатых ракет типа "Х-101";

более 40% отдельных подразделений частных военных компаний, которые россия вовлекла в войну, считаются убитыми или тяжелоранеными.

05:27 В россии начали угрожать, что не продлят действие "зернового соглашения", срок которого истекает в ноябре. Мол, они тоже хотели экспортировать свое продовольствие, но ни одно российское судно из российского порта не вышло.

03:31 После разговора с Владимиром Зеленским новый премьер Великобритании Лиз Трасс позвонила Джо Байдену. Главная тема их разговора заключалась в совместном противостоянии российской агрессии.

02:31 Берлин передал Киеву радиолокационную станцию COBRA и 5 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard. До этого наши военные учились работать с этим оружием в Германии.

02:21 Во время заседания Совбеза ООН генсек Антониу Гутерреш призвал украинских и российских военных не вести боевых действий на территории Запорожской АЭС. В то же время он не уточнил, что именно оккупанты обстреливают ядерный объект. Также он считает, что территорию вокруг ЗАЭС нужно демилитаризовать – россияне должны выйти, а ВСУ – не продвигаться.

01:46 За сутки на Юге Украины наша авиация нанесла по россиянам 13 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 250 огневых задач. В результате этих действий враг лишился:

83 бойцов,

5 танков,

12 гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С",

3 орудий "Гиацинт-Б",

3 единицы автобронетехники.

Кроме того, ВСУ "приземлили" вражеский штурмовик Су-25 и уничтожили 3 склада с боеприпасами.

01:14 Купянск Харьковской области враг оккупировал еще в конце февраля. В сентябре городской совет впервые за многие месяцы обратился к населению и предупредил, что "ВСУ уже близко". Людей призывали подготовить убежища и стратегический запас пищи.

01:04 Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. Из-за "прилетов" в Немышлянском районе произошел пожар – горели несколько автомобилей и производственное здание. Повреждение инфраструктуры есть еще в одном районе города.

По данным местных телеграм-каналов, одна из ракет упала на территории Белгородской области, 3 – прилетели по Харькову, а еще 4 – по области. Однако официальной информации об этом пока нет. О жертвах и пострадавших не сообщается.