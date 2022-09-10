ПВО сбила крылатую ракету над Днепром, ликвидированные враги на Юге: главное за 199 день войны

Наши воины уже 199 дней отбивают атаки российских оккупантов. Ситуация сложная, но контролируемая на всех фронтах.

Основное об еще одном дне войны в Украине – читайте в материале 24 канала. Мы собрали основные новости со всех фронтов.

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05:54 В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что война в Украине входит в критическую фазу. А все потому, что Россия уже привлекла 80% своих сухопутных войск. Он подчеркнул, что эта война будет определять, сможет ли армия страны-агрессора угрожать членам Альянса со временем. И именно по этой причине он призывает помогать Украине противостоять врагу.

04:24 В Пентагоне прокомментировали украинское контрнаступление в Херсонской и Харьковской областях. Замминистра обороны США по вопросам политики Саша Бейкер отметила, что продвижение украинских военных дает обнадеживающие признаки. В то же время она отметила, что окончательную оценку давать рано.

02:12 В ОК "Юг" поделились сводкой за минувшие сутки. Основной тезис: оккупанты пытаются хоть как-то остановить продвижение наших военных в регионе. Но удается им это не слишком, поэтому враг продолжает нести потери. В частности:

75 служащих;

9 танков Т-72;

2 гаубицы "Мста-Б";

8 единиц автобронетехники.

02:04 Стало известно, что ПВО в Днепре сбила крылатую ракету, выпущенную врагом. Жители сообщили, что в области слышали по меньшей мере два взрыва.

01:22 Неспокойно было этой ночью в ряде городов. Взрывы раздавались в Днепре, Николаеве, а также в Харьковской области.

00:51 Советник Офиса Президента Алексей Арестович прокомментировал ситуацию в Харьковской области. Он отметил, что нам удалось освободить 30% территории. Во время отвоевания наших земель военные взяли множество пленных. Арестович подчеркнул, что их уже некуда девать.

23:45 Обстрел врага в Мелитополе подтвердил мэр Иван Федоров. Он отметил, что ВСУ желают захватчикам недоброй ночи. В городе, по его словам, раздаются как взрывы, так и стрельба.

22:46 Поступило сообщение о точном попадании по российским захватчикам в Мелитополе.

22:39 Местные телеграм-каналы сообщают , что в Каланчаке и Каховском районе Херсонщины слышны взрывы.