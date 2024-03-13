Во вторник, 12 марта, стало известно, что украинское небо потеряло двух летчиков. Об этом сообщили в 12 отдельной бригаде армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко.

Смотрите также В Одессе попрощались с моряками, которые погибли в результате обстрела порта

Отправились в "вечный полет"

Украина потеряла 2 храбрых летчиков. Они стояли на защите неба Украины. Погибшие пилоты входили в состав 12 отдельной бригады армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко.

Сегодня небо потеряло двух своих сыновей, которые всегда летали высоко и свободно. Пусть их души найдут покой среди звезд, а мы будем помнить их как героев, преданно служивших своей Украине..,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким. Низко кланяемся до земли Героям, которые отдали свою жизнь в борьбе за независимость Украины.

Храбрые защитники, что отдали свою жизнь за Украину