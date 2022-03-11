2% мало: в Лондоне предлагают увеличить оборонные расходы для стран НАТО

Ранее страны-члены НАТО согласились, что целевые расходы на оборону должны составлять не менее 2% от их ВВП к 2024 году. Впрочем, в Великобритании предлагают пересмотреть эту планку.

Такое мнение высказала глава британского МИД Лиз Трасс. По ее мнению, НАТО должен быть готовым к длительному противостоянию с режимом Путина.

Читайте также Украина обратилась к МАГАТЭ и НАТО с просьбой закрыть небо над нашей страной

Трасс предложила новые меры

Трассс считает, что тех шагов, которые сейчас осуществляют для сдерживания президента государства-агрессора, мало. Недостаточно, по ее мнению, и отключения всего российского финансового сектора от SWIFT и даже введения эмбаргно на российские энергоресурсы. Учитывая это, чиновник предлагает меры стататегического характера. Говорится, в частности, о глобальном увеличении расходов на оборону.

2% – это минимум, надо идти дальше

Чиновница приветствовала решение Германии увеличить военные расходы. В то же время подчеркнула, что "всем нужно идти дальше". Мол, ряд стран до сих пор не достигают цели относительно 2% от ВВП на оборону.

И мы же понимаем – это минимум. Во время холодной войны мы тратили гораздо больше – более 5%,

– подчеркнула Трасс.

"Мы должны быть готовы к тому, чтобы принять все необходимые меры, а также ответить на вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня", – подчеркнула британская министр иностранных дел.

Украина призывает мир требовать от НАТО закрытия неба: смотрите видео